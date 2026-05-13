Clima de hoy en San Antonio para este miércoles 13 de mayo

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este miércoles 13 de mayo. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio tendremos nubes escasas. Se espera una temperatura máxima de 91 grados Fahrenheit (33ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que alcanzará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1015.9 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 06:43 h y el atardecer será a las 20:18 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 1%. La temporada de lluvias en San Antonio abarca desde mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas variarán entre los 70 y los 95 grados Fahrenheit (21 y 35 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Conoce una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad popular por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante el verano, la temperatura puede ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber agua y no salir a la calle durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y confortables, con una media de unos 50° F.

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