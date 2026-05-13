Demócratas presionan a Trump para frenar cualquier acción militar contra Cuba y cerrar Guantánamo

Un grupo de más de 30 legisladores demócratas en la Cámara de Representantes exigió al presidente Donald Trump abandonar cualquier plan de acción militar contra Cuba y desistir del uso de la base naval de Bahía de Guantánamo como centro de detención para migrantes cubanos.

La presión quedó plasmada en una carta enviada a los secretarios de Defensa, Pete Hegseth; de Estado, Marco Rubio; y de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. La iniciativa fue encabezada por la congresista Delia Ramírez y respaldada por legisladores progresistas como Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Greg Casar.

Los representantes reaccionaron a recientes declaraciones del general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, quien informó ante el Congreso que existe una orden ejecutiva para apoyar al Departamento de Seguridad Nacional en caso de un flujo migratorio masivo desde Cuba. Según explicó, Guantánamo podría ser utilizado para instalar campamentos de detención temporal para migrantes.

Los demócratas calificaron esa posibilidad como “alarmante e inaceptable”, argumentando que la base militar arrastra un historial de abusos a los derechos humanos desde la llamada guerra contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre.

⭕️ NEW: 20 House Democrats Demand Hegseth Suspend U.S. Military Operations in Ecuador After Joint Strikes on Civilian Dairy Farm



🔹Twenty House Democrats sent a letter Wednesday to Defense Secretary Pete Hegseth demanding the immediate suspension of joint U.S.-Ecuador military… pic.twitter.com/Fo3GPQQ6br — Drop Site (@DropSiteNews) May 13, 2026

Legisladores denuncian historial de abusos en Guantánamo

En la carta, los congresistas recordaron que desde 2002 la prisión de Guantánamo se convirtió en símbolo de detenciones indefinidas, tortura y malos tratos denunciados por organismos internacionales, incluidas evaluaciones de la Organización de las Naciones Unidas.

“Extender ese modelo hacia migrantes cubanos sería repetir un patrón de abusos”, sostuvieron los legisladores, quienes además vincularon la actual crisis migratoria en la isla con décadas de sanciones económicas estadounidenses.

Los demócratas señalaron que el endurecimiento de medidas durante el primer mandato de Trump agravó la situación económica en Cuba y aceleró la salida masiva de ciudadanos. Según la carta, más de un millón de cubanos abandonaron la isla entre 2022 y 2023.

También advirtieron que cualquier intervención militar estadounidense provocaría un escenario “ilegal, desestabilizador y catastrófico” para la población cubana y para la estabilidad regional.

Piden suspender operaciones y levantar sanciones

Además de rechazar un eventual ataque militar, los legisladores exigieron cancelar cualquier traslado de migrantes hacia Guantánamo y suspender la denominada “Operation Southern Guard”, impulsada por la Administración Trump como parte de su estrategia migratoria.

La misiva también solicita levantar sanciones económicas y restricciones relacionadas con combustible y comercio, al considerar que esas políticas contribuyen al deterioro humanitario y a la migración forzada.

Mientras tanto, el gobierno cubano reaccionó con dureza a las declaraciones recientes de funcionarios estadounidenses. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla advirtió que una agresión militar de Washington provocaría una “catástrofe humanitaria” y un “baño de sangre” con consecuencias para ambos países.

La controversia aumenta en momentos en que la Casa Blanca mantiene un discurso más agresivo hacia La Habana y revive el debate político sobre el futuro de Guantánamo, una instalación que durante años ha sido objeto de críticas internacionales por violaciones a los derechos humanos.

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