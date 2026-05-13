Diego Luna estrena en Cannes “Ceniza en la boca”, su nuevo proyecto como director

El artista mexicano Diego Luna ha pisado fuerte durante su llegada al Festival de Cannes de la mano de su cuarto proyecto como director. Se trata de la cinta “Ceniza en la Boca” (“Ashes”), estrenada durante la jornada de este 13 de mayo en un evento que reunió a estrellas como Alfonso Cuarón y Gael García Bernal.

Este último tomó los micrófonos minutos antes de la proyección para dedicar unas palabras a su amigo y colega, felicitándolo por su labor en la producción basada en la obra de la escritora Brenda Navarro.

“Estar aquí en esta posición en la que estoy, de ser un fan y un fan último de la película. Quiero felicitarte Diego, felicitarte de antemano por un peliculón tan impresionante”, expresó frente a los asistentes al evento. Asimismo, aprovechó para destacar las actuaciones de Anna Diaz y Adriana Paz, protagonistas de la película.

“A ustedes por ser tan magníficas y por darnos una luz de algo que pocas veces se habla. Estoy encantado de estar en este lugar y con este triángulo que se junta aquí… profesor”, dijo haciendo alusión a la presencia del director ganador del Oscar, Alfonso Cuarón.

Por su parte, Diego Luna posó en compañía de Anna Diaz y Adriana Paz, quienes dan vida a “Lucila” e “Isabel”, respectivamente. Visiblemente conmovidos, los tres artistas se dijeron agradecidos y emocionados por el estreno de este proyecto en el Festival de Cannes, especialmente por la temática que presenta.

Y es que la cinta retrata la complejidad de las relaciones familiares en un contexto de migración, esto a través de la historia de lucha de los jóvenes por sobrevivir en España.

El papel de Diego Luna como director no llega de forma desprevenida. Su debut en este importante rol se dio en 2011, con la cinta “Abel”, descrita como una tragicomedia que lanzó una crítica contra el patriarcado y la masculinidad en México. Sería en el año 2014 cuando intentaría un enfoque distinto a través de “César Chávez”, un biodrama al que le siguió “Mr. Pig” en 2016. Esta última estuvo protagonizada por Danny Glover y Maya Rudolph.

“Ceniza en la boca” llegará a Netflix en 2027

Los éxitos no paran para el actor y cineasta mexicano, pues Netflix Latinoamérica confirmó que la producción “Ceniza en la boca” llegará a la plataforma después de presentarse en el Festival de Cannes. De acuerdo con los primeros informes, la cinta llegará al catálogo de la plataforma en el año 2027.

A la par de esta noticia, el gigante del entretenimiento compartió la sinopsis oficial de la historia que conquistó al público de Cannes este 13 de mayo.

“Lucila abandona México con su hermano menor para reunirse con su madre en Madrid, quien se había marchado unos años antes en busca de un futuro mejor. Al llegar, la cruda y asfixiante realidad que les espera resulta mucho más dura de lo que Lucia había imaginado. Aún así, está decidida a sacar el máximo provecho de esta nueva y frágil vida“, se lee desde la plataforma de streaming.

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