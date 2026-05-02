Diego Luna se suma al elenco de la película “Enredados”

El actor Diego Luna sigue pisando fuerte durante su paso por Hollywood. Tras su éxito en “Andor” y la película musical “Kiss of the Spider Woman”, el mexicano se integra al elenco de uno de los proyectos más esperados de Disney, el live-action de “Enredados” (Tangled).

De acuerdo con el portal The Hollywood Reporter, el famoso de 46 años está confirmado como uno de los artistas que formarán parte de esta cinta basada en el clásico animado de 2010.

Una de las grandes sorpresas que trajo consigo este anuncio fue que el histrión no interpretará un papel incluido en el filme original, sino a uno completamente nuevo, creado específicamente para la versión live-action.

No obstante, el nombre y características de dicho personaje aún no han sido reveladas públicamente y permanecen bajo reserva dentro de la producción.

Lo que sí se sabe es que Diego Luna compartirá créditos con Teagan Croft como “Rapunzel”, Milo Manheim como Flynn Rider, y Kathryn Hahn, quien es la encargada de dar vida al personaje de la “Madre Gothel”.

La dirección de esta adaptación corre a cargo de Michael Gracey, conocido por su trabajo en “The Greatest Showman” y “Better Man”, quien, según el portal, planea preservar los números musicales de cinta animada original.

Asimismo, se reveló que el guion fue escrito por Jennifer Kaytin Robinson y Michael Montemayor, mientras que la producción estará en manos en Kristin Burr, la cual estuvo a cargo de la cinta “Cruella”.

Según el mismo medio, el rodaje está programado para iniciar en España en junio de 2026. No obstante, hasta el momento Disney no ha confirmado su fecha oficial de estreno.

Esta nueva película, según lo confirma el reconocido estudio, será una adaptación en acción real de “Enredados”, el largometraje animado que se estrenó en cines en noviembre de 2010. A su vez, este estuvo inspirado en el cuento “Rapunzel” de los hermanos Grimm, que habla de una joven princesa con un largo cabello rubio de propiedades mágicas que ha pasado toda su vida recluida en una torre bajo la vigilancia de “Mother Gothel” (Kathryn Hahn).

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