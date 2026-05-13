Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de mayo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Se te vienen días de mucho movimiento, de esos donde apenas abras el ojo ya vas andar apagando fuegos, resolviendo problemas y poniendo en su lugar a más de dos hijos de la tostada que creen que todavía pueden jugar contigo. Mayo te trae cambios fuertes, pero también oportunidades muy buenas que podrían ayudarte a levantar dinero, mejorar en trabajo o incluso comenzar algo nuevo que llevas pensando desde hace tiempo y nomás no te animabas. Eso sí, si sigues haciéndote menso o esperando “la señal divina”, otra persona te va a ganar lo que era para ti y después no andes llorando ni diciendo que la vida es injusta. A veces el universo pone el buffet enfrente, pero tú quieres que todavía te den de comer en la boca.
Te viene el regreso de una persona del pasado de piel blanca o aperlada que todavía trae asuntos pendientes contigo. Esa persona no vuelve por casualidad, vuelve porque contigo dejó cosas inconclusas y porque aunque quiera hacerse la digna o el digno, sabe perfectamente que contigo sintió cosas que no ha vuelto a sentir con nadie más. Aquí el problema es que tú eres bien de “ya no me importa” pero nomás te mandan mensaje y hasta se te acomoda el cabello solo. Ten cuidado, porque una cosa es recordar bonito y otra volver a meterte al mismo infierno nomás porque ya le pusieron aromatizante nuevo.
Hay ciclos que ya debes cerrar de una vez por todas. Ya deja de guardar conversaciones viejas, recuerdos que nomás te hacen daño y promesas que jamás se cumplieron. Hay heridas que sigues disfrazando de “ya lo superé”, pero en cuanto escuchas cierta canción o ves cierta foto se te revuelve hasta la gastritis. Aprende a soltar porque mientras sigas cargando muertos emocionales no vas a poder avanzar como debes. Y sí, dolerá, pero duele más quedarte estancado viendo cómo otros sí avanzan mientras tú sigues viviendo de recuerdos.
Traes demasiada envidia encima y eso se nota. Últimamente hay personas que te sonríen de frente y hasta te reaccionan con corazoncito en redes, pero por detrás quisieran verte tropezar. Lo que más coraje les da es que a pesar de todo sigues brillando, sigues levantándote y sigues consiguiendo cosas que ellos ni trabajando el doble podrían lograr. Tú no te desgastes queriendo demostrar nada. El éxito más grande es seguir feliz mientras otros se ahogan en su veneno. Ponte una limpia, carga una moneda en el zapato o aunque sea échate agua con sal porque sí traes mucha mala vibra pegada y luego ni dormir a gusto te dejan.
Cuídate mucho de pérdidas y descuidos. Se ve desde dinero mal gastado hasta objetos extraviados por andar en la lela. No prestes cosas que sabes que no te van a regresar y tampoco confíes tus secretos tan rápido porque alguien anda de lengua larga y podría meterte en chismes que ni al caso. En amistades también habrá cambios fuertes; una persona se va alejar sin explicación y al principio te va doler, pero después entenderás que nunca fue tan leal como aparentaba. A veces Diosito quita gente de tu camino porque tú jamás hubieras tenido el valor de mandarla a la fregada.
En el amor ya deja de hacerte el interesante o la inalcanzable. Si alguien te trae suspirando, si esa persona ya te anda lubricando el pensamiento y te mueve hasta el sentido común, pues dilo y ya. La vida está demasiado corta para quedarse con ganas. Nomás no confundas calentura con amor porque luego terminas dando trato de pareja a quien apenas y sabe escribirte “buenos días”. Recuerda cuánto vales, lo mucho que tienes para ofrecer y deja de rebajarte por migajas emocionales. Tú naciste para que te quieran bonito, completo y sin esconderte. Tus números de la suerte serán el 09, 17 y 31, y tu color será el dorado, porque aunque les arda, sigues naciendo para brillar.
VIRGO
Ya estuvo bueno de que sigas cargando problemas que ni tuyos son, Virgo. Te has pasado demasiado tiempo resolviéndole la vida a medio mundo mientras tú traes el corazón, la cabeza y hasta la cartera hechos pedazos. Este 13 de mayo del 2026 viene con una sacudida muy fuerte para ti, de esas que primero te hacen renegar y después terminas agradeciendo porque entiendes que era necesaria. Vas abrir los ojos sobre muchas personas que jurabas leales y te vas a dar cuenta que había más cariño en un plato de sopa recalentada que en ciertas amistades que nomás se acercaban cuando ocupaban algo. Ni te agüites, así pasa cuando uno tiene luz propia, siempre llegan los mosquitos queriéndose colgar del foco.
Cuida muchísimo tus gastos porque se te ve la mano bien suelta últimamente. Traes antojos caros, compras innecesarias y hasta ganas de salir corriendo a otra ciudad nomás para distraerte del estrés. No tiene nada de malo darte gustos, pero tampoco quieras aparentar estabilidad económica cuando luego andas viendo si la tarjeta pasa o no pasa. Vienen gastos relacionados con viajes, familia o arreglos en el hogar y aunque sí los vas a sacar adelante, necesitarás ponerte más abusado con el dinero. Ya madura en esa parte porque luego gastas como millonario y sobrevives como estudiante en quincena larga.
Tu intuición anda más fuerte que nunca. Vas a tener sueños rarísimos, de esos que parecen película mal grabada pero que después terminan haciéndose realidad. Hazle caso a esas corazonadas porque no vienen nomás por venir. Si algo o alguien te da mala espina, aunque se vea muy bonito por fuera, mejor toma distancia. El universo te va mandar señales muy claras y dependerá de ti si las ignoras por necio o si por fin aprendes a escucharte. Tú sabes perfectamente cuándo algo no te conviene, pero luego te gana la costumbre de quedarte donde ya no eres feliz nomás por no empezar de nuevo.
En el amor has andado más confundido que control remoto sin pilas. Hay sentimientos que todavía no terminas de acomodar y personas del pasado que de repente se te aparecen hasta en la sopa. No es que las extrañes tanto, es que te cuesta muchísimo cerrar ciclos porque siempre te quedas pensando en el “qué hubiera pasado”. Ya deja de torturarte por historias que no fueron. Lo que tenía que quedarse, se quedó; y lo que se fue, aunque te duela aceptarlo, era porque no iba caminar contigo hasta el final. No te aferres a migajas de cariño ni a promesas que llevan más tiempo muertas que vivas.
Hay chismes alrededor de ti y lo peor es que vienen de personas que comen contigo, se ríen contigo y hasta te piden consejos. Así de torcida está la gente últimamente. No hagas caso a comentarios venenosos ni te desgastes tratando de aclarar cosas con quien ya decidió hablar mal de ti. La gente inventa historias cuando no soporta ver a alguien avanzar. Tú sigue enfocado en lo tuyo y deja que cada quien se ahogue en su propio veneno. Recuerda que el silencio también es elegancia y tú cuando quieres sabes cerrar hocicos sin decir una sola palabra.
En cuestiones de trabajo y dinero vienen cambios importantes. Hay oportunidad de mejorar ingresos o de comenzar algo nuevo que te va dejar más satisfacción que donde estás ahora. Eso sí, necesitarás confiar más en ti porque luego tú mismo te saboteas pensando que no puedes. Claro que puedes, nomás que te encanta sobrepensar todo hasta para comprar unos chicles. Deja de pedir permiso para ser feliz y para ir por lo que quieres. Nadie va llegar a tocarte la puerta diciéndote “ven, aquí está la vida que mereces”. Esa vida se construye aunque dé miedo.
Una amistad comenzará alejarse y aunque al principio te saque de onda, después entenderás que no todas las personas son para siempre. Hay gente que solo acompaña una etapa y luego se va. No lo tomes personal. También se ve posibilidad de romance con alguien que conoces desde hace tiempo y que poco a poco comenzará a mover cosas dentro de ti. Nomás no te aceleres, deja que todo fluya porque luego te haces películas completas y apenas van en el tráiler. Tus números de la suerte serán el 04, 11 y 28, y tu color será el verde olivo, porque necesitas estabilidad, paz y dejar de hacer tormentas en vasos de agua.
LIBRA
Ya deja de permitir que gente del pasado venga a revolverte la vida como licuadora descompuesta, Libra. Hay personas que ya tuvieron su oportunidad contigo y aun así insisten en regresar nomás para ver si todavía pueden mover tus emociones. Y claro que pueden, porque aunque te hagas el fuerte o la muy fregona, todavía hay heridas que no terminan de cerrar del todo. Pero una cosa te voy a decir: ya no estás para andar recogiendo migajas emocionales ni para seguir salvando relaciones que se hundieron solitas. Si alguien se fue de tu vida y no supo valorarte cuando te tuvo bonito, ahora que aguante verte brillar desde lejos aunque le arda hasta el apellido.
En cuestiones de amor vienes bastante cargado de energía buena. Si estás soltero o soltera, hay altas posibilidades de comenzar algo estable con una persona que aparecerá de manera inesperada. Puede llegar mediante amistades, redes sociales o hasta en una salida donde ni ganas traías de ir. Esa persona te va hacer sentir tranquilo, querido y deseado, algo que ya necesitabas porque últimamente nomás te tocaban puros amores que parecían examen sorpresa: puro estrés y lágrimas. Eso sí, no te emociones tan rápido ni empieces a planear boda a la segunda salida porque luego tú solito construyes castillos en el aire y terminas decepcionado cuando la realidad no coincide con tu novela mental.
Traerás días medio grises donde andarás muy pensativo, cuestionándote si realmente estás donde quieres estar. Habrá momentos en que te sentirás cansado de todo, hasta de fingir que estás bien. Pero no confundas tristeza con estancamiento. Lo que pasa es que ya estás entrando en una etapa donde tu alma te está exigiendo cambios importantes. Ya no puedes seguir viviendo por rutina ni conformarte con lo mismo de siempre. Hay sueños que sigues aplazando por miedo, flojera o porque sigues esperando el “momento perfecto”, pero déjame decirte algo: el momento perfecto jamás llega. O te avientas ahorita o la vida te va pasar encima mientras tú sigues pensando “algún día”.
Se ven cambios físicos muy importantes. Desde cirugía estética, arreglito, tratamiento o cambio de look que llevas meses pensando. Y mira, hazlo si eso te hace sentir mejor contigo, pero que sea por ti y no para demostrarle nada a nadie. Tú siempre has tenido esa necesidad de verte bien porque cuando te sientes atractivo hasta la energía te cambia. Nomás no te obsesiones con la perfección porque luego terminas encontrándole defectos hasta a tu sombra.
Hay un plan que no va salir exactamente como querías y al principio te va frustrar muchísimo. Pero después entenderás que las cosas tomaron otro rumbo porque así convenía. Aprende a confiar un poquito más en el proceso y menos en tu desesperación. Tú puedes lograr muchísimo más de lo que imaginas, pero necesitas dejar la flojera emocional. Porque sí, a veces no es cansancio físico, es que ya te acostumbraste a postergar todo y luego te andas quejando de que la vida no avanza.
Si tienes pareja, cuidado con celos, inseguridades y malos entendidos porque podrían provocar discusiones bastante incómodas. Hay cosas que se han guardado demasiado tiempo y tarde o temprano van explotar. Aquí el consejo es simple: hablen claro o prepárense para vivir una relación llena de dudas. No revises celulares ni andes jugando al detective porque el que busca encuentra y luego ni dormir tranquilo puedes. Si algo te incomoda, dilo de frente. Las relaciones no se sostienen con indirectas ni con estados de Facebook.
También vienen alejamientos de amistades y te vas a sorprender porque una persona que creías leal resultará más falsa que bolso pirata. Ni te desgastes reclamando. La gente sola se acomoda donde pertenece. Tú sigue brillando y deja que cada quien cargue con su conciencia. Tus números de la suerte serán el 06, 18 y 33, y tu color será el azul cielo, porque necesitas paz mental y dejar de enamorarte de puro problema disfrazado de “casi algo”.
ESCORPIÓN
Prepárate porque se vienen movimientos fuertes en tu vida, Escorpión, y no precisamente de esos que pasan desapercibidos. Mayo te trae cambios importantes en dinero, amor y decisiones personales que ya no puedes seguir aplazando. Vas entrar en una etapa donde por fin comenzarás a darte cuenta de cuánto vales y también de toda la energía que has desperdiciado en personas que jamás tuvieron intención de quedarse. Y mira que tú cuando amas, amas hasta con las tripas, pero también cuando te decepcionan te conviertes en un huracán emocional que arrasa con todo. Ya bájale dos rayitas a tanto coraje guardado porque ese veneno nomás te está enfermando a ti.
Viene llegada de dinerito extra que te va caer como bendición en plena quincena vacía. Puede ser pago atrasado, negocio, comisión o ayuda inesperada. Lo bueno es que por fin respirarás un poco más tranquilo en cuestiones económicas. Incluso se marca oportunidad de viaje muy bueno, de esos que no solo sirven para distraerte sino para abrirte la mente y hacerte entender muchas cosas sobre tu vida. Te hacía falta salir de la rutina porque últimamente traías el alma más encerrada que refrigerador ajeno.
Cuida muchísimo tu salud porque has estado descuidándote demasiado. Entre estrés, desvelos y preocupaciones ya traes el cuerpo pasando factura. Y tú eres bien necio: hasta que el cuerpo te tumba haces caso. No vale la pena arriesgar tu bienestar por trabajos, personas o problemas que ni solución tienen todavía. Descansa más, toma agua y deja de tragarte emociones porque luego todo se te refleja en dolores, ansiedad o cambios de humor bien pesados.
Vienen días de mucha reflexión donde comenzarás a pensar seriamente en cambios laborales. Ya no te llena lo mismo de antes y eso te trae bastante incómodo. Hay noticias relacionadas con negocio, cambio de residencia o propuesta importante que podría hacerte salir de tu zona de confort. Aquí lo importante será que pienses con cabeza fría y no tomes decisiones impulsivas nomás porque estás harto. Analiza bien cada paso porque podrías cometer errores por desesperación.
En el amor sigues cargando mucha incertidumbre. A veces sientes que estás con la persona correcta y otras veces quisieras salir corriendo sin despedirte. Y es que tú necesitas intensidad, conexión y verdad; cuando algo no te vibra, aunque intentes ignorarlo, tu intuición comienza hacer escándalo. Observa los hechos y no las palabras. La gente promete mucho cuando tiene miedo de perderte, pero pocos demuestran realmente lo que sienten. Si estás soltero, viene alguien que moverá bastante tus emociones, pero necesitarás dejar de comparar a todo mundo con tu pasado.
Y hablando del pasado… ni se te ocurra regresar ahí nomás porque te sientes solo o extrañas ciertos momentos. Hay personas que solo regresan cuando sienten que ya las superaste. No confundas nostalgia con amor porque podrías terminar más lastimado que antes. Tú ya no estás para amores baratos ni relaciones mediocres. Necesitas alguien que te dé paz y no pura preocupación disfrazada de romance.
Una amistad te decepcionará y descubrirás comentarios o chismes que se dijeron a tus espaldas. No hagas dramas ni quieras vengarte. La vida sola acomoda todo y a cada quien le cobra lo que debe. Tú enfócate en crecer y dejar de esperar cosas de personas que apenas pueden con su propia vida. Se aproximan días muy buenos para reflexionar, sanar y volver a conectar contigo. Tus números de la suerte serán el 10, 21 y 44, y tu color será el vino oscuro, porque aunque a veces te rompas por dentro, siempre encuentras la manera de renacer más fuerte.
ARIES
Ya deja de pensar tanto y actúa, Aries, porque traes la cabeza llena de ideas, proyectos, negocios y sueños, pero luego te gana el miedo, la flojera o el “al rato lo hago” y ahí se te va la vida viendo cómo otros sí se animan. Traes desde hace tiempo una idea de negocio o un cambio laboral rondándote la cabeza y mayo viene empujándote para que por fin te avientes. No esperes a que todo esté perfecto porque eso jamás va pasar. A veces el éxito llega despeinado, improvisado y con puro estrés encima, pero llega. El problema contigo es que piensas demasiado cada paso y terminas cansándote antes de empezar. Ponte las pilas porque este año todavía tiene oportunidades muy buenas para ti, pero no te van esperar eternamente.
Eso sí, ten mucho cuidado con un negocio o trato que podría caerse por falta de interés de otras personas. Aquí no se trata de que tú hagas todo mientras los demás nomás estiran la mano. Aprende a identificar cuándo alguien trae las mismas ganas que tú y cuándo nomás anda viendo qué puede sacar. No firmes nada a la carrera ni te emociones con promesas bonitas porque hay gente bien habladora que vende castillos y apenas pueden pagar el internet de su casa.
En el amor traes una desconfianza más grande que la fila del Seguro Social. Y sí, tienes tus razones, porque te tocaron personas que te mintieron, te jugaron chueco y te dejaron con más traumas que ganas de enamorarte. La perra no era arisca, la hicieron, y tú ya aprendiste a desconfiar hasta cuando alguien te trata bonito. Pero tampoco te pases. No todas las personas vienen a fregarte la vida. Hay gente que sí te quiere de verdad, que sí es leal y que sí estaría dispuesta a quedarse contigo en las buenas, malas y peores. El problema es que tú luego haces pruebas, te alejas o te haces el indiferente para ver si te buscan. Ya madura emocionalmente porque no todos tienen que pagar los platos rotos que dejó tu pasado.
Vienen días de mucha reflexión donde comenzarás a darte cuenta de que algunos sueños ya no encajan con la persona en la que te has convertido. Y eso no significa fracaso, significa crecimiento. Hay metas que antes parecían importantísimas y hoy ya ni te emocionan. Aprende a soltar también versiones viejas de ti. La vida te está empujando a buscar una felicidad más real, menos basada en apariencias y más en paz mental. Ya no te sirve fingir que todo está bien cuando por dentro traes un desmadre emocional bien sabroso.
En cuestiones económicas, cuidado con pérdidas de dinero o descuidos. Se marca un gasto inesperado que podría ponerte de malas varios días. También podrías batallar con venta de casa, vehículo o algún asunto relacionado con papeles si no te aplicas y pones atención a los detalles. No delegues cosas importantes nomás por flojera porque luego terminas pagando el doble. Y por amor de Dios, no andes jugando lotería, apuestas o metiendo dinero en cosas raras porque no se ve buena suerte para eso ahorita. Mejor guarda tu dinerito y deja de querer hacerte millonario de la noche a la mañana.
Hay un viaje que se aproxima, pero también cierta tristeza o nostalgia durante esos días. Vas a extrañar personas, momentos o incluso versiones de ti que ya no existen. No te pongas sentimental de más porque luego terminas hablándole hasta al ex que te dejó viendo tutoriales de amor propio a las tres de la mañana. Aprende de los errores del pasado, pero no te quedes viviendo en ellos. Tú eres más fuerte de lo que crees y aunque has pasado por golpes bien duros, siempre terminas levantándote.
Traes mucha envidia encima y eso no es juego. Hay personas observándote demasiado, pendientes de lo que haces, de lo que compras y hasta de quién te da like. Tú sigue avanzando en silencio y deja que hablen. El ruido siempre lo hacen quienes no soportan ver a alguien salir adelante. Tus números de la suerte serán el 08, 19 y 27, y tu color será el rojo intenso, porque aunque a veces la vida te quiera apagar, tú naciste para incendiarlo todo.
TAURO
Vienen días importantes para ti, Tauro, de esos donde tendrás que tomar decisiones que podrían cambiarte la vida entera. Y aunque eso te pone nervioso porque tú eres de los que primero piensa veinte veces antes de mover una silla, esta vez no tendrás mucho tiempo para darle vueltas al asunto. La vida te va empujar a decidir y lo mejor que puedes hacer es confiar en lo que sientes. Eso sí, no vayas a dejar de lado esa parte tuya que disfruta, que ríe y que todavía sueña bonito nomás por querer darle gusto a todo el mundo. Últimamente has cargado demasiadas responsabilidades encima y se te está olvidando vivir.
Se aproxima un cambio muy bueno en cuestiones económicas. Puede tratarse de trabajo, negocio, dinero extra o una oportunidad que te va permitir respirar un poquito más tranquilo. Lo importante aquí será que no vuelvas a sabotearte pensando que no eres capaz. Tú tienes muchísimo potencial, pero luego te gana la comodidad o el miedo a salir de lo conocido. Ya deja de conformarte con migajas cuando sabes perfectamente que puedes aspirar a más. Mayo viene a demostrarte que sí puedes crecer, pero necesitas moverte y dejar de esperar milagros sentado.
Familiares llegarán de visita y aunque al principio te va dar flojera porque eres bien celoso de tu espacio y tu tranquilidad, terminarás disfrutando mucho esos momentos. También se ve mensaje o llamada de una expareja o amistad que buscará consejo. Y mira, tú siempre terminas siendo psicólogo gratis de medio mundo aunque tu propia vida parezca episodio de novela turca. Ayuda si quieres, pero no cargues problemas ajenos como si fueran tuyos. Aprende a poner límites porque luego terminas emocionalmente agotado.
Si tienes hijos o personas jóvenes cerca de ti, necesitarán más confianza y cercanía. A veces piensas que con proveer o estar ahí basta, pero también necesitan sentir que pueden hablar contigo sin miedo a ser juzgados. Baja un poquito la guardia y conviértete también en amigo, no nomás en figura de autoridad. Te sorprendería todo lo que podrían contarte si dejaras de reaccionar tan duro algunas veces.
Tus sueños estarán muy intensos y reveladores. Habrá señales relacionadas con personas del pasado o situaciones que todavía no terminan de acomodarse. Hazle caso a tu intuición porque te estará avisando de cosas importantes. Eso sí, tampoco te obsesiones buscando respuestas donde no las hay. Luego tú solito te haces películas completas nomás porque alguien tardó en responder un mensaje.
En el amor vienen dudas fuertes si tienes pareja. Hay algo que no termina de darte tranquilidad y aunque intentas ignorarlo, tu intuición no se equivoca. Si no sientes confianza con quien tienes a tu lado, pregúntate seriamente si vale la pena seguir ahí. Tú amas bonito, intenso y con lealtad, pero también mereces recibir lo mismo. No pierdas a quien realmente quieres por pleitos tontos, celos o comentarios de terceras personas. Al final la última decisión la tomas tú, no tu familia, no tus amistades y mucho menos la vecina mitotera que opina de todo.
Cuidado con golpes, caídas y accidentes pequeños porque andarás muy distraído. También se aproxima el viaje de tus sueños o al menos comenzarás a planear algo que te hace muchísima ilusión. Se ve playa, descanso o lugar donde por fin podrás desconectarte de tantas preocupaciones. Pero para lograrlo tendrás que cuidar mejor tu economía y dejar de gastar en tonterías que ni ocupas. Tus números de la suerte serán el 05, 14 y 30, y tu color será el verde esmeralda, porque necesitas estabilidad, abundancia y dejar de cargar culpas que ni te corresponden.
GÉMINIS
Ya deja de poner en pedestal a gente que apenas y merece silla de plástico, Géminis. Tú tienes un corazón enorme y cuando te enamoras o quieres a alguien das hasta lo que no tienes, pero ya es momento de entender que no todas las personas merecen tu tiempo, tu energía ni tus desvelos. No mendigues amor ni andes rogando atención como si fueras promoción de fin de temporada. Quien realmente te quiere se nota, se esfuerza y mueve cielo, mar y hasta datos móviles por estar contigo. Ya no estás para bajarte del nivel que tanto te costó construir nomás para encajar en la vida mediocre de alguien más.
Vienen días de mucha reflexión donde vas a cuestionarte demasiadas cosas sobre tu vida, tus relaciones y el rumbo que has tomado. El problema es que últimamente traes la cabeza más acelerada que licuadora sin tapa y eso te está provocando problemas de sueño bien fuertes. Insomnio, pensamientos repetitivos y ansiedad que te pega justo cuando quieres descansar. Necesitas desconectarte un poco de tanto estrés y dejar de cargar problemas que ni son tuyos. Tú quieres salvar a todos mientras por dentro te estás cayendo a pedazos. Ya aprende a cuidarte primero porque nadie va venir a rescatarte cuando el cansancio emocional te pase factura.
Aguas con persona de piel blanca o aperlada porque anda de lengua larga y podría meterte en problemas mediante chismes o malos entendidos. Tú sabes que despiertas muchas envidias porque tienes algo que la gente no soporta: carisma y facilidad para salir adelante aunque la vida te golpee. Hay personas observando cada paso que das y esperando cualquier error para querer hacerte quedar mal. No cuentes tus planes ni tus movimientos a cualquiera porque hay quienes te sonríen mientras mentalmente ya te echaron sal, limón y chile. Aprende a trabajar en silencio y deja que los resultados hagan el ruido.
En cuestiones económicas se ven momentos medio complicados. No es que te vayas a quedar en la ruina, pero sí habrá ciertos retrasos, pagos atorados o gastos inesperados que te harán apretarte un poquito el cinturón. Lo bueno es que tú tienes una habilidad impresionante para salir adelante aun cuando todo parece patas arriba. Además, vienen oportunidades laborales bastante buenas y mejoras salariales que podrían ayudarte muchísimo antes de que termine el mes. Eso sí, deja la flojera y aprovecha cada oportunidad porque luego te gana la comodidad y terminas dejando pasar cosas muy buenas nomás por miedo o desidia.
En el amor traes incertidumbre hasta para regalar. Si tienes pareja, finalmente podrán solucionar un problema que ya venían cargando desde hace tiempo y que les estaba robando tranquilidad. Habrá conversaciones importantes donde se dirán verdades necesarias. No huyas de esas pláticas incómodas porque a veces son justo lo que una relación necesita para sanar. Si estás soltero o soltera, alguien comenzará acercarse poco a poco y te moverá bastante el tapete, pero necesitarás dejar de comparar a todo mundo con personas de tu pasado. No todos vienen a romperte el corazón, aunque tú ya traigas el mecanismo de defensa activado las 24 horas.
Se vienen desprendimientos fuertes y necesarios. Vas a comenzar alejarte de personas que te absorbían energía, libertad y hasta ganas de vivir. Gente que nomás te buscaba cuando necesitaba algo y que en vez de impulsarte te mantenía estancado. Y mira, aunque al principio te duela soltar ciertas relaciones, después sentirás una paz tremenda. Hay amistades, casi algo y hasta familiares que ya cumplieron su ciclo contigo. No cargues muertos emocionales nomás por costumbre.
También recibirás una sorpresa muy bonita en próximas fechas. Puede ser noticia, dinero, propuesta o algo relacionado con trabajo y estabilidad. Vas agradecer muchísimo porque llega justo cuando comenzabas a sentirte cansado de luchar tanto. El universo no se olvida de quienes han sufrido en silencio y tú ya traías varias facturas pendientes a tu favor. Tus números de la suerte serán el 07, 16 y 35, y tu color será el amarillo intenso, porque aunque a veces quieras apagar tu brillo por culpa de otros, naciste para llamar la atención y brillar hasta cuando no quieres.
CÁNCER
Ten muchísimo cuidado con la gente que permites entrar a tu vida, Cáncer, porque últimamente traes la puerta emocional más abierta que tienda en quincena y no todas las personas llegan con buenas intenciones. Hay quienes se acercan nomás para sacar información, drenar energía o meterte en problemas sin que te des cuenta. Tú eres noble, sentimental y siempre quieres ver lo bueno en los demás, pero ya va siendo hora de que aprendas a ser más selectivo con tus amistades. No cualquiera merece saber de tu vida, tus planes ni tus heridas. Hay personas que se alimentan del caos ajeno y podrían afectarte muchísimo si les sigues dando entrada.
Ese sueño que traes en mente sí se puede lograr, pero necesitas dejar de aplazarlo por miedo o inseguridad. Diosito no te va abandonar, pero tampoco te va resolver todo mientras tú sigues sentado esperando señales. Este es el momento de moverte, de comenzar aunque sea poquito, porque si sigues postergando las cosas después será mucho más complicado. Tú tienes capacidad, inteligencia y fuerza para sacar adelante cualquier meta, nomás deja de dudar tanto de ti mismo. Nadie dijo que sería fácil, pero tampoco imposible.
Se aproxima un enfrentamiento algo pesado con familiares o amistades cercanas. Aquí lo importante será controlar tu carácter porque podrías decir cosas muy hirientes en un momento de enojo y después arrepentirte. Hay tensiones guardadas desde hace tiempo y tarde o temprano iban explotar. Respira antes de reaccionar y piensa bien qué batallas realmente valen la pena. A veces querer tener la razón termina costando relaciones importantes.
En cuestiones laborales y de papeles vienen noticias positivas. Firmas, trámites, contratos o asuntos legales se ven favorecidos. Incluso se marca oportunidad de viaje relacionada con trabajo, evento o propuesta bastante buena que podría abrirte puertas importantes. No desaproveches invitaciones ni oportunidades de convivir con personas nuevas porque ahí podría estar justo el contacto que necesitas para avanzar.
En el amor vienen momentos intensos. Si tienes pareja, cuidado con los celos y la desconfianza porque han sido el veneno principal de la relación. No todo se arregla revisando celulares o imaginando cosas que ni existen. Hablen claro antes de que el desgaste termine arruinándolo todo. Si estás soltero o soltera, se ve amor de una noche con amistad, vecino o persona cercana que desde hace tiempo trae ganas contigo. Y mira, la calentura se disfruta, pero tampoco confundas deseo momentáneo con amor eterno porque luego acabas más confundido que antes.
Un sueño muy revelador te mostrará la verdadera cara de alguien que te lastimó muchísimo. Y aunque al principio te dolerá aceptar ciertas verdades, también será liberador. Ya no estás para seguir tolerando gente que te roba paz mental. A esa persona que tanto daño te hizo… a chingar a su madre emocionalmente hablando. Tú mereces tranquilidad, cariño sincero y relaciones que no te hagan vivir con ansiedad.
Cuida muchísimo tu economía porque se ven gastos tontos que podrían desbalancearte. No compres por impulso ni quieras impresionar a nadie gastando lo que todavía ni ganas. También se marcan golpes, caídas o accidentes pequeños por andar distraído o pensando demasiado. Baja el ritmo y presta más atención a tu alrededor. Tus números de la suerte serán el 03, 22 y 41, y tu color será el plateado, porque necesitas proteger tu energía y dejar de absorber problemas que no te corresponden.
SAGITARIO
Ya ponte las pilas, Sagitario, porque las oportunidades no son como las tías metiches que regresan cada domingo aunque nadie las invite. Lo que ahorita tienes enfrente podría no volver aparecer y si sigues dudando, procrastinando o esperando “el momento perfecto”, después no andes chillando porque alguien más tomó el lugar que era para ti. Este 13 de mayo del 2026 viene con movimientos importantes y decisiones que podrían cambiarte la vida, pero dependerá mucho de qué tan dispuesto estés a dejar la comodidad y aventarte aunque te tiemblen las piernas.
No confíes tan rápido en personas que llegan de la noche a la mañana hablándote bonito, prometiéndote cielo y estrellas cuando ni el saldo del celular traen completo. Últimamente has atraído gente muy interesada o personas que se acercan nomás porque les conviene tu energía, tus contactos o tu manera de resolver problemas. Aprende a observar más y hablar menos. Y sobre todo, deja de tratar como prioridad a quien apenas te da atención cuando se acuerda de que existes. Tú no naciste para ser plan de respaldo de nadie. Quien quiera estar contigo que se note, que lo demuestre y que se esfuerce tantito, porque ya estuvo bueno de andar mendigando migajas emocionales.
En el amor vienen cosas bastante buenas. Si estás soltero o soltera, una persona de piel blanca o aperlada comenzará acercarse y te moverá muchísimo el tapete. Será alguien que trae una energía muy distinta a las personas que has conocido últimamente y eso te va sacar de onda porque poco a poco comenzarás a bajar defensas. Nomás no vayas a correr antes de aprender caminar. Tú luego te emocionas rápido y ya andas armando boda mental mientras apenas van en los saludos. Lleva las cosas tranquilas y deja que el tiempo acomode lo que tenga que acomodar.
En pareja también se ven avances importantes. Hay posibilidad de consolidación, planes juntos o incluso noticias de embarazo dentro de la familia o amistades cercanas que van a traer mucha emoción. Tú traes una energía muy fértil alrededor, no nomás en cuestiones de bebés sino también en proyectos y nuevas etapas. Todo lo que siembres ahorita tendrá muchas posibilidades de crecer bonito, siempre y cuando lo hagas desde el corazón y no desde la desesperación.
Tu economía comienza a mejorar y por fin empezarás a ver la luz en asuntos que te tenían bastante preocupado. Venías arrastrando estrés por dinero, pagos o pendientes que parecían no tener solución, pero poco a poco todo se acomodará. Incluso se marca cambio laboral o nueva oportunidad que te dará más estabilidad y tranquilidad mental. Ya te hacía falta respirar sin sentir que el mundo se te venía encima cada vez que revisabas la cartera o la cuenta bancaria.
Una amistad se acercará para hablarte de un ex amor y pedirte consejo. Y aunque tú eres bueno escuchando y dando apoyo, cuidado con volver abrir puertas que ya habías cerrado. No confundas nostalgia con ganas de regresar. El pasado ya cumplió su función y seguir viviendo ahí solo te impide conocer lo bueno que todavía te falta experimentar. Últimamente has estado demasiado aferrado a recuerdos, errores y personas que ya ni deberían ocupar espacio en tu cabeza. Aprende a vivir más tu presente porque el tiempo se está yendo rapidísimo y tú sigues atorado en historias que ya terminaron.
Vienen días donde sentirás miedo o incertidumbre en cuestiones laborales y sentimentales. Pero no confundas miedo con señal de que algo saldrá mal. A veces crecer también asusta porque implica dejar atrás lo conocido. Tú has sobrevivido a cosas mucho peores y aun así aquí sigues, más fuerte, más sabio y con más ganas de salir adelante. La vida ha sido dura contigo, sí, pero también te ha enseñado a levantarte aunque tengas el corazón hecho pedazos.
No busques venganza contra quienes te dañaron. Créeme que la vida sola se encarga de acomodar cuentas y cobrar facturas. Tú mejor enfócate en seguir creciendo y disfrutando cómo poco a poco todo lo que parecía perdido comienza acomodarse a tu favor. Tus números de la suerte serán el 12, 26 y 39, y tu color será el naranja quemado, porque necesitas volver a encender esa chispa aventada y poderosa que siempre te ha hecho diferente.
CAPRICORNIO
Ya deja de desconfiar de todo mundo, Capricornio, porque hay personas que sí te han demostrado con hechos que te quieren y aun así sigues analizándolas como si fueran sospechosos de robo. Entiende algo: no toda la gente viene a dañarte. Has pasado por decepciones bastante fuertes y eso te volvió más frío, más reservado y hasta medio amargadito en cuestiones emocionales, pero tampoco puedes vivir levantando murallas cada vez que alguien intenta acercarse bonito a tu vida. Aprende a distinguir entre quien realmente te quiere y quien nomás llega a quitarte energía. Haz a un lado a quienes solo te provocan dolores de cabeza y te frenan el camino.
Una amistad pasará por un momento complicado debido a ruptura o problemas sentimentales y es muy probable que te busque para pedir apoyo. Y mira, tú siempre terminas siendo el psicólogo no oficial del grupo aunque por dentro traigas tu propio desmadre emocional. Ayuda si puedes, pero no absorbas problemas ajenos porque luego acabas más cansado que ellos. Aprende a escuchar sin cargar culpas que no te pertenecen.
Traes la cabeza llena de pensamientos y preocupaciones que no te dejan descansar tranquilo. Últimamente te has martirizado demasiado pensando en por qué ciertas cosas no llegan todavía a tu vida. Pero entiende algo: todo tiene su tiempo. Hay situaciones que simplemente no han sucedido porque aún no estás listo o porque el universo te está evitando un problema más grande. Tú eres bien desesperado cuando quieres algo y luego sientes que el mundo te castiga si las cosas no salen rápido. Baja la ansiedad y confía un poquito más en el proceso.
En cuestiones económicas vienen cambios importantes. Sí habrá momentos de incertidumbre, pagos atrasados o situaciones que te harán apretar tantito el cinturón, pero todo comenzará a resolverse poco a poco. Se ve estabilidad después de semanas bastante pesadas. Incluso podrías recibir propuesta laboral, dinero extra o una oportunidad que te ayudará muchísimo a recuperar tranquilidad. Eso sí, deja de gastar en tonterías nomás porque te sientes triste o estresado. Tú eres de los que se premian emocionalmente comprando cosas que ni ocupan.
No mendigues amor, atención ni cariño a nadie. Ya no estás para rogar mensajes, explicaciones o interés. Quien quiera estar contigo lo hará sin necesidad de juegos ni confusiones. Y quien no, pues que siga su camino mientras tú sigues construyendo el tuyo. Deja que la gente se envenene sola con su mala vibra. Tú enfócate en crecer y en cuidar tu paz mental porque bastante trabajo te costó recuperar estabilidad emocional después de tantas decepciones.
En el amor se aproxima alguien muy fuerte que podría mover tu mundo completito. Será una conexión intensa, diferente y bastante apasionada. Y aunque te dará miedo entregarte porque traes heridas del pasado todavía medio abiertas, esta vez deberás arriesgarte un poquito más. Da lo mejor de ti sin miedo. Si esa persona no sabe valorarlo, quien pierde será ella. Porque gente como tú, leal, trabajadora y entregada, no se encuentra tan fácil.
Cuidado con golpes, caídas o accidentes pequeños porque andarás muy distraído pensando en mil cosas al mismo tiempo. También vienen noticias relacionadas con amistades y un evento de blanco —boda, bautizo o reunión importante— que te sacará bastante de la rutina. Ahí podrías reencontrarte con alguien que hace mucho no veías y mover emociones que creías superadas.
Si tienes hijos o personas jóvenes cerca, pon más atención en lo que hacen y con quién se juntan porque podrías llevarte sorpresas. No descuides esa parte familiar por enfocarte tanto en trabajo y preocupaciones. Tus números de la suerte serán el 4, 23 y 45, y tu color será el gris plata, porque necesitas equilibrio, protección y dejar de cargar el mundo entero sobre tus hombros.
ACUARIO
Ten muchísimo cuidado con cambios de último momento, Acuario, porque este 13 de mayo del 2026 viene medio revoltoso y cualquier decisión tomada al aventón podría terminar afectándote más de lo que imaginas. Tú eres bien de “a ver qué pasa” y muchas veces improvisas sobre la marcha, pero ahorita no es tiempo de andar jugando a la ruleta rusa con tus planes. Necesitas dar pasos firmes y dejar de actuar desde la desesperación o el impulso. Hay metas importantes que podrían comenzar a tomar forma, pero solamente si dejas la flojera mental y comienzas a enfocarte de verdad en lo que quieres construir para tu futuro.
Ya no permitas que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Últimamente has soportado comentarios bien venenosos de personas que ni siquiera tienen la vida resuelta y aun así creen tener derecho de opinar sobre la tuya. Que se te resbale todo eso. No naciste para cargar críticas ajenas ni para andar buscando aprobación. Tú tienes una luz muy fuerte y eso incomoda a muchísima gente. Hay quienes quisieran verte caer nomás porque no soportan que sigas avanzando a pesar de los golpes que te ha dado la vida.
Cuidado con caídas, golpes o accidentes pequeños porque andarás muy distraído, pensando en mil cosas al mismo tiempo. Y sí, otra vez la cabeza te va ganar. Traerás demasiados pensamientos encima, dudas, preocupaciones y escenarios imaginarios que ni han pasado y tú ya los sufriste tres veces en tu mente. Aprende a calmarte y dejar de anticiparte a problemas que todavía no existen. A veces te haces más daño con lo que imaginas que con lo que realmente sucede.
En el amor vienen cambios importantes. Si tienes pareja, comenzarás a ver las cosas mucho más claras. Donde antes había dudas, ahora habrá respuestas. Y donde había inseguridad, poco a poco empezará a construirse estabilidad. La relación podría fortalecerse muchísimo si ambos aprenden a hablar con sinceridad y dejan de esconder emociones por orgullo. Incluso se ve posibilidad de dar un paso más importante juntos, pero eso dependerá de qué tan honestos sean entre ustedes. Ya deja de guardar silencios incómodos porque luego explotas por cosas acumuladas que jamás hablaste.
Si estás soltero o soltera, un amor “imposible” podría volver aparecer o tener un encuentro inesperado contigo. Y mira, esa persona todavía te mueve emociones aunque quieras hacerte el indiferente. Nomás no te confundas. A veces el universo nomás pone gente enfrente para ver si ya aprendiste la lección o si todavía sigues cayendo en lo mismo. No abras puertas que tanto trabajo te costó cerrar solo porque te hablaron bonito dos días.
Hay preocupación por un familiar debido a accidente, problema de salud o situación complicada. No será algo imposible de superar, pero sí te moverá emocionalmente y te hará valorar más ciertas cosas. Aprovecha para acercarte más a tu familia y dejar de vivir tan encerrado en tus pensamientos. Tú muchas veces aparentas fortaleza, pero por dentro te afecta muchísimo cuando alguien cercano la está pasando mal.
En cuestiones económicas necesitas controlarte porque traes la mano más suelta que político en campaña. Gastas por ansiedad, por aburrimiento y hasta por tristeza. Luego te emocionas comprando cosas que ni necesitas y terminas arrepintiéndote cuando ves la cuenta vacía. Se marca posibilidad de viaje muy pronto, pero para lograrlo tendrás que organizar mejor tu dinero y dejar de malgastarlo en tonterías pasajeras.
También cuidado con comentario malintencionado de una persona que buscará bajarte el ánimo o hacerte sentir inseguro. No permitas que palabras ajenas definan tu valor. Tú sabes perfectamente quién eres y todo lo que has tenido que luchar para llegar donde estás. Tus números de la suerte serán el 02, 19 y 37, y tu color será el azul eléctrico, porque necesitas claridad mental, fuerza emocional y volver a confiar más en ti que en la opinión de los demás.
PISCIS
Ya es momento de agarrar al toro por los cuernos, Piscis, porque se te está yendo el tiempo entre dudas, miedos y planes que nomás viven en tu cabeza. Tú tienes sueños enormes, ideas muy buenas y un corazón que quiere comerse el mundo, pero luego te gana la inseguridad y terminas dejando todo para después. Y mira, la vida no espera a nadie. Este 13 de mayo del 2026 viene a sacudirte para que reacciones y entiendas que si no empiezas ahorita, más adelante podrías arrepentirte de todas las oportunidades que dejaste pasar por miedo.
Habrá días donde te sentirás medio perdido o perdida, como si no supieras hacia dónde va tu vida. Y eso pasa porque has estado intentando encajar en lugares, relaciones y situaciones que ya no vibran contigo. Donde encuentres paz, tranquilidad y puedas ser tú sin estar fingiendo, ahí es. Deja de quedarte en sitios donde tienes que mendigar amor, atención o respeto. Ya te toca construir una vida más ligera y menos llena de drama ajeno.
Se marcan amores de una noche y cuidado porque viene una persona de tu pasado que podría regresar nomás para revolverte las emociones y la hormona. Y sí, habrá química, recuerdos y hasta ganas de caer otra vez, pero piénsalo bien antes de abrir una puerta que tanto trabajo te costó cerrar. No expongas tanto tu corazón con personas que ya te demostraron que no sabían cuidarlo. Tú tienes la mala costumbre de querer rescatar historias rotas pensando que ahora sí van a cambiar, pero no siempre pasa así.
En cuestiones familiares y de pareja se ven engaños, secretos o mentiras que podrían salir a la luz. Aquí el problema no será tanto lo que pase, sino la pérdida de confianza que eso podría provocar. Habla claro, pregunta lo que tengas que preguntar y no te quedes imaginando escenarios porque luego tu mente te juega muy feo. Si tienes pareja, será importante trabajar muchísimo la comunicación porque hay silencios que ya están pesando demasiado.
Últimamente te has arrepentido de varias decisiones que tomaste en meses pasados y a ratos te castigas demasiado por eso. Pero entiende algo: todos nos equivocamos. No eres perfecto ni tienes que serlo. Cada caída, cada error y cada mala elección también forman parte de tu crecimiento. Tú has aprendido a golpes, sí, pero también gracias a eso te has vuelto más fuerte, más intuitivo y menos ingenuo. Ya deja de cargar culpas eternas por cosas que ya no puedes cambiar.
La suerte estará bastante movida para ti en juegos de azar, rifas o números. Los números 12, 23 y 68 traerán energía positiva y podrían darte sorpresas agradables. Eso sí, tampoco quieras hipotecar la vida apostando porque luego tú te emocionas y ya te ves millonario antes de raspar el boleto. Todo con medida.
Hay algo muy importante que necesitas aprender: dejar de resolverle la vida a todo el mundo. Tú absorbes problemas ajenos como aspiradora emocional y luego terminas agotado, frustrado y hasta enfermo. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus propios pedos y tú no puedes cargar con todo. Apenas puedes con tus emociones algunas veces y todavía quieres salvar matrimonios, amistades y familias enteras. Aprende a decir “no” sin culpa.
También vienen cambios positivos en trabajo o proyectos personales. Poco a poco comenzarás a sentirte más seguro de lo que haces y eso te abrirá puertas importantes. Confía más en tu intuición porque rara vez se equivoca. Tus números de la suerte serán el 12, 23 y 68, y tu color será el morado intenso, porque necesitas protección espiritual, claridad emocional y dejar de ahogarte en sentimientos que ni siquiera te pertenecen.