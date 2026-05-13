Horóscopo de hoy para Escorpio del 13 mayo de 2026

Hoy mostrarás tu lado más sensible y te inclinarás hacia la creatividad y el juego. Descubrirás que, cada tanto, una actitud más dócil te permite disfrutar el momento e irradiar lo mejor de ti. Si tienes hijos, volcarás tu energía en ellos con una devoción y entrega que brotan del corazón.

Horóscopo de amor para Escorpio Si pareces estar actuando de manera combativa puede lastimar tu vida amorosa, nadie va a responder bien o a aceptar esta conducta inapropiada. Sintiéndote capaz de sostener tus propios desacuerdos es aun necesario tratar de conocer gente a la mitad del camino, se mas considerado y menos estricto.

Horóscopo de dinero para Escorpio No puedes encontrar la manera adecuada para hacer lo mejor con tus transacciones. No importa lo que hagas, tus inversiones tienden a tener pérdidas.Por supuesto, los resultados positivos no pueden forzarse, así que no trates de salirte con la tuya. Sería equivocado comprar cosas para consolarte, puedes acabar con los bolsillos vacíos.