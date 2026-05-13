Horóscopo de hoy para Leo del 13 mayo de 2026

Indagarás tu mundo emocional y te animarás a explorar tus fantasías más íntimas. La conexión con otro ser, tanto en el plano físico como en el espiritual, ayudará a renovar tus energías. Prepárate, porque navegarás las aguas del amor y el erotismo como en un estado de éxtasis.

Horóscopo de amor para Leo Mantén tus contactos sociales aun mínimo indispensable. Mantente en tu área local, donde las personas te conocen y saben cómo manejar tu actual humor. Si tratas de hacer nuevos amigos o si tratas de encontrar una nueva pareja, es muy poco probable que tengas éxito y al contrario puedes descorazonarte más.

Horóscopo de dinero para Leo Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.