



Estos son los pañales en los que más confían los expertos de CR para ayudar a mantener seco a tu pequeño, según nuestras pruebas de laboratorio.

By Jessica D’Argenio Waller, MS, CNS, LDN, CPST

Los pañales son una parte esencial de la vida con un bebé— aunque probablemente no la más divertida— y encontrar los adecuados muchas veces implica prueba y error. Hay que admitir que los pañales tienen una tarea bastante difícil, pero cuando fallan, pueden hacerlo en grande. Por eso, nuestros expertos se dieron a la tarea de encontrar los pañales desechables que ofrecen la mejor absorción y ayudan a mantener la piel más seca, con la idea de prevenir fugas y rozaduras antes de que empiecen.

“En nuestras pruebas de laboratorio, evaluamos el desempeño de los pañales según qué tan rápido absorben la humedad y qué tan bien mantienen la humedad alejada de la piel del bebé”, dice Joan Muratore, la ingeniera que dirigió las pruebas de pañales de CR. Muratore y su equipo pasaron semanas probando la velocidad de absorción de los pañales (usando incluso una solución salina teñida de amarillo) y midiendo la cantidad de líquido que quedaba en la superficie. Pero, al momento de elegir el pañal adecuado para tu familia y estilo de vida, hay otros factores que también pueden influir en tu decisión final, explica Muratore. Entre ellos están los siguientes.

Costo por unidad: ¿Se ajusta a tu presupuesto?

Disponibilidad: ¿Será fácil volver a comprarlos cuando los necesites?

Sustentabilidad: ¿Te importa el impacto ambiental

Ajuste y comodidad: ¿Buscas mayor protección contra accidentes, como una barrera adicional en la parte de atrás?

Diseño, como estampados y olor: ¿Son aspectos indispensables para ti?

Consumer Reports evaluó más de 60 pañales desechables diferentes, incluyendo marcas económicas y de tiendas, marcas por suscripción y marcas premium. Los modelos que más impresionaron a nuestros evaluadores forman parte de nuestras selecciones de los mejores pañales de 2026.

Nuestra mejor recomendación, Mejor opción, es el pañal con la calificación más alta entre los que están ampliamente disponibles, según nuestras rigurosas pruebas de laboratorio. También seleccionamos una mejor compra, Opción económica, una opción con muy buena calificación a un buen precio. Y nuestra recomendación de expertos, es un pañal totalmente libre de cloro (TCF, total chlorine-free), una alternativa más sustentable y más amigable con el medio ambiente.

Mejor opción: Pañales BumBum Luxury Skincare

Graphic: Consumer Reports, BumBum

Los pañales BumBum Luxury Skincare tuvieron un excelente desempeño en nuestras pruebas de laboratorio, absorbiendo la humedad rápidamente y dejando muy poca humedad en la superficie. A nuestros evaluadores también les gustó la capa interior con aloe–– diseñada para proteger la piel sensible–– así como la sensación extra suave de los pañales.

Otras características que nos gustaron incluyen:

• Disponibles desde la talla 1 (de 8 a 14 libras) hasta la talla 6 (35 libras o más)

• Cintura alta para ayudar a evitar accidentes

• Indicador de humedad

Bumbum Luxury Skincare Diapers

Package size: 82 in Size 1

Price per diaper: 24 cents

Sizes available: 1 to 6

Notable: BumBum Luxury Skincare diapers do not include fragrance, parabens, or latex.

Nuestra mejor compra en pañales de 2026 obtuvo una calificación tan alta como nuestra Mejor opción en desempeño, pero a un precio más accesible. Nuestra recomendación de expertos es un pañal TCF diseñado pensando en prácticas de fabricación más amigables con el medio ambiente. Dependiendo de las necesidades y el presupuesto de tu familia, una de estas opciones podría ser la adecuada para ti.

Opción económica: Pañales Target Up&Up Absorbent & Soft

Graphic: Consumer Reports

Nuestros expertos quedaron impresionados con los pañales Target Up&Up Absorbent & Soft, que recibieron una calificación de 97 gracias a su gran capacidad de absorción. Además, el hecho de que estuvieran entre los más económicos de todos los pañales desechables que evaluamos fue lo que los convirtió en nuestra mejor compra. En 2025, los pañales Up&Up de Target fueron tanto nuestra Mejor opción como nuestra Opción económica, así que definitivamente les tenemos un gran aprecio).

Otras características que nos gustaron incluyen:

• Disponibles en una amplia variedad de tallas, desde recién nacido (menos de 10 libras) hasta la talla 8 (46 libras o más)

• La barrera protectora en la parte de atrás de cada pañal ayuda a prevenir accidentes

• Indicador de humedad

Up & Up (Target) Absorbent Soft Diapers

Package size: 168 in size 1

Price per diaper: 15 cents

Sizes available: Newborn to 8

Notable: Free of fragrance, elemental chlorine, and lotion, making them a good choice for babies with sensitive skin.

Selección de expertos: Kudos diapers

Graphic: Consumer Reports, Kudos

Los pañales Kudos, creados por una mamá, ingeniera y científica de materiales con estudios en MIT, destacaron tanto en nuestras pruebas de sequedad como de absorción. A nuestros evaluadores les gustó que estén hechos con una capa superior de fibra natural 100% algodón, sin lociones ni fragancias, lo que los hace ideales para la piel sensible de los bebés. El núcleo del pañal está hecho con pulpa de madera certificada por FSC y totalmente libre de cloro, lo que resulta mejor para el medio ambiente porque el proceso de blanqueamiento no produce subproductos de cloro.

Otras características que nos gustaron incluyen:

• Disponibles desde la talla 1 (de 7 a 12 libras) hasta la talla 6 (32 libras o más)

• Indicador de humedad

• Libres de loción, fragancias y látex natural

Kudos Cotton Lined Diapers

Package size: 70 in Size 1

Price per diaper: 43 cents

Sizes available: 1 to 6

Notable: Certified to Oeko-Tex Standard 100, which requires testing for harmful substances like phthalates, volatile organic compounds, and pesticides.

Cómo CR prueba los productos para bebés

En CR, evaluamos los productos para bebés con los estándares más altos, porque no hay nada más importante que la seguridad de tu hijo. Nuestras pruebas son rigurosas, independientes y libres de influencias externas. Compramos todo lo que evaluamos y no aceptamos publicidad.

Nuestra misión como organización sin fines de lucro es promover la equidad, la seguridad y la transparencia, además de ayudar a las familias a tomar decisiones informadas y con confianza sobre los productos que usan. Puedes apoyar nuestros esfuerzos haciéndote miembro o donando a nuestra misión hoy mismo.

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