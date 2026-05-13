Más de medio centenar de restaurantes han cerrado en Los Ángeles por infestación de plagas y roedores

En abril de 2026, el condado de Los Ángeles registró 67 cierres de restaurantes y comercios debido a citaciones por infestación de plagas, afectando a locales emblemáticos en áreas como West Hollywood y Thai Town. Este alarmante incremento ha desatado preocupaciones sobre la salud pública y la seguridad alimentaria en la región.

El Departamento de Salud Pública del condado emitió más de 120 citaciones por plagas en lo que va del año. Las inspecciones revelaron problemas de infestación por ratas, cucarachas y moscas en establecimientos reconocidos como Dan Tana’s y Jitlada. La intervención de servicios de control de plagas se ha vuelto obligatoria para reabrir los locales afectados.

También se han visto afectados mercados y comedores escolares, causando un impacto en negocios familiares y destinos de alta gastronomía, de acuerdo a registros oficiales revisados por Los Angeles Times.

Causa del aumento de infestaciones

Factores como inviernos templados y alta densidad poblacional han contribuido a la proliferación de plagas, con un aumento del 34% en las solicitudes de servicios de control de plagas en Los Ángeles, según datos de Yelp. San Francisco sigue en el segundo lugar de este preocupante ranking.

Algunos locales han adoptado medidas proactivas para enfrentar los cierres. Meymuni Café, un restaurante persa, anunció una renovación total y un reinicio tras su cierre, mientras que otros locales, como Jitlada, han implementado medidas adicionales para garantizar la salud y la seguridad de sus clientes. Las regulaciones exigen colaboración con profesionales especializados en control de plagas para poder reabrir.

Departamento de Salud Pública, Condado de Los Ángeles. Crédito: Walter Cicchetti | Shutterstock

Peligros para la salud por la infestación de plagas

La infestación por plagas y roedores causa múltiples riesgos para la salud humana: transmisión de enfermedades infecciosas, contaminación de alimentos y agua, reacciones alérgicas y problemas psicológicos y materiales derivados del daño a viviendas e instalaciones.

Principales enfermedades y cómo se transmiten:

Leptospirosis: Se transmite por orina de roedores que contamina agua o alimentos; puede causar fiebre, dolores musculares y fallo hepático o renal en casos graves.

Hantavirus: Infección respiratoria grave que se adquiere por inhalación de polvo contaminado con heces, orina o saliva de roedores; puede ser mortal.

Salmonelosis y otras intoxicaciones alimentarias: Roedores contaminan alimentos y superficies con heces y orina, provocando diarrea, fiebre y dolor abdominal.

Peste bubónica y tifus (por pulgas/ectoparásitos): Aunque raras en muchos lugares, las pulgas que viven en roedores pueden transmitir enfermedades severas.

Otras zoonosis (rabia en casos de mordeduras, infecciones por mordedura, sodoku/fiebre por mordedura de rata): Riesgo directo por mordedura o contacto.

Contaminación ambiental, alérgenos y vías de exposición:

Contaminación de alimentos y agua: Los roedores introducen bacterias y virus directamente en la cadena alimentaria mediante excrementos, orina y saliva.

Inhalación de partículas secas: Las heces y la orina secas pueden aerosolizarse y ser inhaladas, facilitando la infección (ej. hantavirus).

Parásitos y vectores: Pulgas, garrapatas y ácaros que acompañan a los roedores transmiten patógenos a humanos y mascotas.

Alergias y asma: Antígenos en la orina y excrementos desencadenan reacciones alérgicas y empeoramiento del asma, especialmente en niños y ancianos.

Impacto indirecto en salud física y mental:

Daños domésticos y eléctricos: Roedores roen cables y tuberías, causando riesgos de incendios e interrupciones de servicios que afectan la salud pública.

Estrés y angustia: La presencia persistente de plagas genera ansiedad, problemas de sueño y sensación de inseguridad en la población.

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