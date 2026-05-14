Hispano acusado de matar a su exesposa y al nuevo esposo de ella en supermercado de Las Vegas

Un hombre de Las Vegas, Nevada, fue acusado de doble asesinato después de que presuntamente ingresó armado a un supermercado y mató a tiros a su exesposa y al nuevo esposo de ella mientras ambos trabajaban.

La policía identificó al sospechoso como Alejandro Estrada, de 43 años, quien habría irrumpido el martes en una tienda Smith’s Grocery y abrió fuego casi de inmediato contra la pareja, según New York Post.

Las víctimas, Amanda Rosas y Victor Frias Rosas, murieron en el lugar de los hechos, según informaron las autoridades.

Sospechoso fue retenido por clientes del supermercado

Tras el tiroteo, varios clientes que se encontraban dentro de la tienda lograron derribar y sujetar al sospechoso hasta la llegada de la policía.

Testigos describieron una escena de caos y terror dentro del establecimiento.

“Estaba completamente tranquilo. Sin expresión. Nada”, relató la compradora Paula Milton al diario Las Vegas Review-Journal. “Se notaba que era él porque todos corrían y gritaban, mientras él actuaba como si nada hubiera pasado”.

La policía indicó que Estrada portaba múltiples armas al momento del ataque y ahora enfrenta 12 cargos criminales, incluidos dos cargos de asesinato.

Existía una disputa por custodia y manutención infantil

Según reportes citados por el New York Post, Amanda Rosas se había casado con Victor Frias Rosas el año pasado. Sin embargo, seguía involucrada en un conflictivo proceso judicial con Estrada por la custodia de sus dos hijos, de 12 y 9 años.

Además, el acusado debía más de $2,800 dólares en pagos de manutención infantil.

Las autoridades no han confirmado si el conflicto familiar fue el motivo directo del ataque, aunque la investigación apunta a tensiones previas entre las partes.

El doble asesinato ocurre pocos días después de otro caso criminal que estremeció a la ciudad, cuando un estudiante de secundaria fue arrestado por el presunto asesinato de una mujer sin hogar.

La policía identificó al sospechoso como Dennis Geiggar, un joven con antecedentes de problemas de conducta y manejo de ira.

La víctima, Marceline Biasini, de 61 años, fue encontrada gravemente herida en una acera el pasado 21 de abril y posteriormente murió.

De acuerdo con registros policiales citados por medios locales, cámaras de vigilancia captaron al sospechoso acercándose al lugar donde se encontraba la mujer poco antes de escucharse gritos y decenas de golpes.

Las autoridades señalaron que el adolescente había sido expulsado recientemente de una escuela secundaria tras un presunto intento de provocar un incendio en el campus.

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