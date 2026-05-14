Predicción del clima en Dallas para este jueves 14 de mayo

Este jueves 14 de mayo se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 95 grados Fahrenheit (35ºC). La probabilidad de lluvia será del 2% y tendremos escasa nubosidad. Además, se estiman ráfagas de viento de hasta 11.18 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 68 grados Fahrenheit (20ºC), con una probabilidad de precipitación del 2%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 10.56 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:29 h y se pondrá a las 20:18 h. Durante el día habrá 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se esperan nubes y claros con probabilidad de lloviznas generalizadas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 90 grados Fahrenheit (22 y 32ºC). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 55% por la mañana, 4% por la tarde y 55% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes más lluvioso para Dallas, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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