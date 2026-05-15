Austin: pronóstico del tiempo para este viernes 15 de mayo

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en Austin, Texas, habrá cielos nubosos. Se espera una temperatura máxima de 91 grados Fahrenheit (33ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sur, que rondará los 9.32 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 15%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 1% para este día. La presión atmosférica media será de 1011.3 hPa, una medición que irá en descenso a lo largo del día. Tendremos el amanecer a las 06:37 h y el crepúsculo será a las 20:18 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que se prevén nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 73 y los 90 grados Fahrenheit (23 y 32ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en este estado cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos comprobar todos los días nuestro sitio.

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