Detienen a hombre en aeropuerto de México por transportar cocaína oculta en una silla de ruedas

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con agentes de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, detuvieron a un hombre que transportaba aproximadamente 8.8 kilos de cocaína oculta en una silla de ruedas.

Esta acción se llevó a cabo como parte de las labores de inspección y vigilancia en el Aeropuerto con el apoyo de un binomio canino, el cual detectó que un pasajero transportaba la carga ilícita en una silla de ruedas, por lo que se procedió a su inspección con un sistema de rayos “X”.

Las autoridades informaron que el pasajero buscó evadir los controles simulando una discapacidad, estrategia que no logró impedir la detección de la droga.

Fue mediante el sistema de rayos “X” como se pudieron identificar varios objetos que no coincidían con los materiales de la silla y al revisar de manera minuciosa hallaron ocho paquetes con la droga.

Con apoyo de un binomio canino y equipos de rayos “X”, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico, @FGRMexico y Aduanas, detuvieron en el AICM a un hombre que transportaba ocho paquetes con más de 8 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas.



Esta acción… pic.twitter.com/AOcqs8ipWa — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 14, 2026

La cocaína, separada en ocho paquetes, iba colocada de manera estratégica en el interior de la silla.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Gabinete de Seguridad, este decomiso representa 18,000 dosis de cocaína que equivalen aproximadamente a un 1.9 millones de pesos (alrededor de $110,000 dólares), lo que implica una afectación económica significativa a la estructura financiera de los grupos delictivos.

Esta incautación de droga se produce tras el aumento de las medidas de seguridad en las instalaciones aeroportuarias de la Ciudad de México, debido al inicio del Mundial de futbol, cuya inauguración será el próximo 11 de junio en la capital de ese país.

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