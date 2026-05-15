Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de mayo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Tus números de la suerte para este 15 de mayo del 2026 son el 3, el 8 y el 1, y mira nomás qué curiosidad, porque esos números vienen marcando movimientos fuertes en dinero, decisiones y hasta cuestiones del corazón que traías más enredadas que audífonos de mercado. Se ve nacimiento o embarazo dentro de la familia y aunque al principio te agarre en curva la noticia, traerá mucha bendición y unión entre los tuyos. Ese bebé llega con torta bajo el brazo y hasta con ganas de acomodar energías que andaban medio torcidas en la casa. Aprovecha cualquier oportunidad que se presente porque el universo te va a andar poniendo señales bien claritas, pero si sigues dudando de ti o esperando a que todo te caiga del cielo, te van a ganar el mandado.
Se vienen días de cambios muy perros, de esos que primero te sacuden y luego te hacen entender por qué las cosas tenían que pasar así. Ya es momento de que pongas las cartas sobre la mesa y dejes de hacerte menso o mensa con situaciones que ya no te están dejando dormir tranquilo. Hay decisiones importantes que tomar en cuestiones de trabajo, dinero y amor. No puedes seguir queriendo quedar bien con todo el mundo mientras tú te tragas corajes y frustraciones como si fueran dulces de piñata. Aprende a decir que no sin sentir culpa, porque hay personas que ya te agarraron de su puerquito emocional y cada vez que necesitan algo ahí vas tú de buena gente.
En el amor se ve mucho movimiento. Si tienes pareja y últimamente nomás viven peleando por cualquier tontería, aguas, porque una cosa es discutir y otra estar buscando hasta debajo de las piedras motivos para hacerse daño. Si sigues revisando mensajes, inventando historias o picándole la cresta al otro nomás por inseguridad, vas a encontrar cosas que ni querías saber. A veces el problema no es la pareja, sino las heridas que todavía cargas y que no has querido sanar. Y si estás soltero o soltera, viene una persona que te va a mover el tapete bien sabroso, alguien con quien vas a sentir química desde la primera plática, pero no te emociones tan rápido porque luego tú solito haces películas románticas y terminas llorando viendo historias en redes.
En cuestiones laborales vienen cambios importantes. Hay oportunidad de crecimiento, de aumento o incluso de cambiarte a un lugar mejor, pero deja de quedarte callado esperando a que adivinen lo que mereces. Dios ayuda, sí, pero tampoco te va a mandar un correo diciendo “mi ciela, aquí está el trabajo de tus sueños”. Tienes que hablar, pedir, moverte y demostrar de qué estás hecho. Traes mucha capacidad, pero a veces el miedo al rechazo te hace conformarte con migajas cuando naciste para banquetazo completo.
También es tiempo de desprenderte de gente interesada y falsa. Hay amistades que solo te buscan cuando ocupan favor, dinero o chisme. Personas que cuando te ven feliz hasta les da gastritis del coraje. Ya no cargues relaciones por compromiso, aprende a soltar sin andar explicando tanto. No todos merecen acceso a tu vida ni a tus planes. Cuida mucho tu energía porque traes una luz muy fuerte y eso provoca envidia aunque no hagas nada.
Este fin de semana será clave para cerrar ciclos, aclarar dudas y comenzar algo nuevo. Ponte perrón o perrona con tus decisiones y deja de mendigar atención, amor o respeto. El día que entiendas lo mucho que vales, se te va a quitar la costumbre de conformarte con cualquier baboso que te habla bonito dos días y al tercero ya ni te contesta. Color para atraer abundancia: dorado. Y cuidado con dolores de espalda y estrés, porque traes mucha carga emocional encima aunque digas que “todo bien”.
VIRGO
Tus números de la suerte para este 15 de mayo del 2026 son el 3, el 8 y el 5, y mira nomás qué combinación tan condenadamente poderosa te cargan estos números, porque vienen marcando cambios importantes en tu economía, en tus relaciones y hasta en la manera en que te ves frente al espejo. Ya estuvo bueno de hacerte menos o de seguir dudando de lo mucho que vales. Este mes la vida te va a poner varias pruebas enfrente para ver si ya aprendiste a dejar de arrastrarte por quien ni el “buenos días” te da con ganas. Y sí, te lo digo claro porque luego tú solito te complicas la existencia pensando demasiado y actuando bien poquito.
Es momento de que te pongas las pilas de verdad, porque si sigues dejando todo para después te va a cargar la tristeza y el arrepentimiento. Has tenido sueños, ideas y proyectos bien perros, pero entre la flojera, el miedo y las inseguridades se te han ido quedando guardados como ropa nueva que nunca usas “porque se puede ensuciar”. Ya deja de esperar el momento perfecto porque ese nunca llega. Si quieres cambiar tu vida, tienes que empezar aunque sea con miedo, aunque sea despacito, pero moverte. El universo ya se cansó de mandarte señales y tú de necio o necia haciéndote el desentendido.
Vienen días en los que vas a comprender que no todas las personas merecen seguir sentadas en primera fila de tu vida. Hay gente que nomás te busca cuando ocupa consejo, dinero, atención o alguien a quien echarle sus problemas encima. Tú tienes alma de rescatista emocional y por eso luego terminas cargando cruces que ni te corresponden. Aprende a soltar relaciones, amistades y hasta familiares que te drenan la energía. No puedes avanzar mientras sigas aferrado a personas que cada vez que te ven feliz hacen jetas como si les debieras dinero.
Mucho cuidado con chismes y malos entendidos porque en estos días te van a querer meter ideas falsas en la cabeza. Hay una persona muy lengua larga cerca de ti que trae hambre de conflicto y va a intentar ponerte en contra de alguien importante. Antes de reaccionar o hacer un pancho, investiga bien las cosas. No hagas tormentas en vasos de agua porque luego te arrepientes de las palabras que dices cuando estás enojado o enojada. Y mira que cuando tú explotas no queda ni la maceta parada.
En el amor vienen cambios fuertes. Si tienes pareja, será momento de hablar claro y dejar de guardar cosas “para no pelear”. Esa costumbre tuya de tragarte molestias nomás hace que después explotes por cualquier tontería. Aprende a comunicar lo que sientes sin tanto orgullo ni indirectas raras. Tu pareja no es adivina. Y si estás soltero o soltera, empezarás a sentir más fuerte la necesidad de compartir tu vida con alguien, pero no confundas soledad con amor. Hay riesgo de que te emociones con una persona que te endulzará el oído bien bonito, pero que trae más red flags que desfile patrio. Abre bien los ojos y deja de enamorarte nomás porque te contestan rápido los mensajes.
En lo laboral vienen oportunidades interesantes, pero necesitarás confiar más en ti. Podría aparecer una propuesta, cambio de puesto o negocio que te saque completamente de tu zona de confort. No digas que no por miedo. Tú tienes más talento del que imaginas, pero a veces te saboteas solito pensando que no eres suficiente. Y ya estuvo bueno de eso. También cuida mucho tus gastos porque traes la mano bien suelta y luego andas llorando cuando ves la cuenta bancaria más vacía que refrigerador de estudiante foráneo.
Una amistad podría buscarte para pedirte ayuda o contarte un problema fuerte. Escucha, pero no te involucres de más. No quieras resolverle la vida a todo el mundo mientras la tuya anda necesitando mantenimiento urgente. También se ven cambios en tu estado de ánimo, días donde andarás muy sensible y otros donde no vas a soportar ni que respiren fuerte cerca de ti. Respira, duerme más y deja de sobrepensar tanto en las noches, porque tu cabeza parece licuadora prendida a las tres de la mañana.
Color de la suerte: verde esmeralda. Y aguas con dolores de estómago o migrañas por estrés, porque traes emociones guardadas que ya necesitan salir.
LIBRA
Tus números de la suerte para este 15 de mayo del 2026 son el 3, el 7 y el 4, y vienen cargados de movimientos importantes en cuestiones de amor, dinero y decisiones que ya no puedes seguir aplazando como recibo de luz. Estás entrando en una etapa donde por fin comenzarás a entender que la paz mental vale más que andar rogando cariño o explicaciones. Y mira que tú eres experto o experta en querer arreglarlo todo, aunque por dentro te estés cayendo a pedazos como piñata después de cumpleaños infantil.
Si tienes pareja, vienen momentos muy buenos y hasta intensos, de esos donde se acomodan muchas dudas y se aclaran situaciones que ya traían la relación más tensa que pantalón recién lavado. Los celos y malos entendidos poco a poco comenzarán a desaparecer, pero también depende mucho de ti y de dejar de imaginar historias que ni Netflix se aventaría. Aprende a confiar un poco más y deja de estar investigando hasta quién le dio “me gusta” a la persona que amas, porque luego tú solito alimentas inseguridades que terminan haciendo un desmadre. Habrá conversaciones importantes que podrían fortalecer muchísimo la relación, siempre y cuando hables desde el corazón y no desde el coraje.
Y si estás soltero o soltera, viene una etapa donde volverás a llamar mucho la atención. Traes un brillo especial y aunque te hagas el difícil o la inalcanzable, habrá personas muy interesadas en acercarse a ti. Eso sí, cuidado con una persona de piel clara que llegará muy amable, muy coqueta y hasta aparentando buenas intenciones, pero trae más maña que vendedor de carros usados. Esa persona podría meterte en problemas, chismes o hasta conflictos emocionales bastante pesados. No cuentes tus planes tan rápido ni abras la puerta de tu vida a cualquiera nomás porque te hablan bonito.
En cuestiones de salud deberás ponerte más atención porque andarás algo achacoso o achacosa. Dolores de cuerpo, cansancio, estrés y uno que otro malestar podrían aparecer porque has estado cargando demasiadas preocupaciones encima. Tú tienes la mala costumbre de callarte lo que sientes y hacerte el fuerte, pero el cuerpo cobra factura tarde o temprano. Duerme mejor, toma agua y deja de tragarte corajes como si fueran botana viendo la novela. También aguas con golpes, caídas o accidentes, porque andarás muy distraído pensando en mil cosas al mismo tiempo y podrías darte un santo fregadazo. Mucho cuidado al manejar, subir escaleras o andar de acelerado.
En el dinero vienen movimientos importantes. Tendrás oportunidad de crecer bastante en lo laboral y económico, pero necesitas ponerte bien perra o perro con cuestiones de pagos y responsabilidades. Hay cuentas que ya no puedes seguir dejando “para luego” porque podrías quedar muy mal y hasta cerrarte oportunidades de crédito o apoyo más adelante. No gastes por ansiedad ni quieras aparentar algo que no eres solo por quedar bien con la gente. Recuerda que luego los mismos que te aplauden son los primeros que se desaparecen cuando necesitas ayuda.
En el trabajo vienen cambios interesantes, incluso posibilidades de reconocimiento o nuevos proyectos que podrían ayudarte muchísimo a crecer, pero también habrá tensión con compañeros o jefes por culpa de chismes y malos entendidos. Tú enfócate en hacer bien tu trabajo y deja que la gente hable lo que quiera. No entres en provocaciones porque hay personas que quisieran verte explotar para después hacerse las víctimas. Y tú cuando te enojas dices verdades que dejan llorando hasta al más bravo.
Una noticia familiar podría sacarte mucho de onda y ponerte de malas en próximos días. Tal vez algo relacionado con salud, dinero o diferencias entre familiares. Mantén la calma y no quieras resolverle la vida a todos. A veces las cosas necesitan acomodarse solas y tú no puedes cargar con problemas ajenos como si fueras santo milagroso. Aprende a soltar un poco el control porque te estás desgastando demasiado tratando de tener todo bajo orden.
Color de la suerte: azul rey. Y no te lamentes por cosas que ni han pasado todavía. Tu mente luego se inventa tragedias completas y terminas sufriendo dos veces por situaciones que quizá nunca ocurran. Vive más el presente y deja de sabotearte con pensamientos negativos.
ESCORPIÓN
Prepárate porque este 15 de mayo del 2026 viene cargado de movimientos fuertes para ti, y mira que cuando la vida te mueve el tapete no lo hace poquito, te lo sacude completo para que despiertes y dejes de seguir cargando situaciones que ya huelen más rancias que topper olvidado en el refrigerador. Tus números de la suerte son el 2, el 9 y el 6, números que vienen marcando viajes, reconciliaciones, cambios económicos y decisiones importantes en el amor. Traes una energía muy intensa estos días y eso puede jugar a tu favor o meterte en tremendos enredos dependiendo de cómo manejes tu carácter, porque una cosa sí te digo: cuando tú te enojas, ni el diablo se quiere sentar contigo a platicar.
Comenzarás a planear un viaje con amistades o familia, y aunque al principio parezca que las cosas no cuadran o que el dinero no alcanza, al final se acomodará todo si aprendes a organizarte. Ya deja de gastar como si fueras hijo perdido de millonario, porque luego andas tronándote los dedos cuando llegan los pagos. Se vienen oportunidades para salir de la rutina, despejarte y hasta conocer personas nuevas que podrían marcar mucho tu vida. Ese viaje no será casualidad, traerá conversaciones importantes y hasta posibles reconciliaciones con alguien del pasado.
Y hablando del pasado… una expareja no te ha podido sacar de su cabeza. Aunque tú te hagas el fuerte o digas que ya superaste todo, la realidad es que todavía hay energías pendientes ahí. Esa persona buscará la manera de comunicarse contigo, ya sea por mensaje, llamada o hasta reaccionando historias nomás para ver si todavía tiene efecto sobre ti. El problema es que tú eres bien intenso y donde vuelvas a abrir la puerta podrías terminar revolviendo sentimientos que ya estaban medio enterrados. Piensa bien antes de regresar a lugares donde ya lloraste más de la cuenta.
Eres uno de los signos más fuertes y soñadores del zodiaco, pero también de los más necios. Cuando algo no sale como quieres te frustras horrible y comienzas a pensar que el universo está en tu contra. Y no, mi ciela, lo que pasa es que la vida te está enseñando paciencia porque quieres todo rápido y a tu manera. Has pasado por semanas complicadas donde sentías que nada avanzaba, como si caminaras y caminaras sin llegar a ningún lado, pero todo eso comenzará a cambiar. Poco a poco verás cómo varias puertas comienzan a abrirse, sobre todo en cuestiones laborales y económicas.
En el trabajo vienen cambios importantes. Hay oportunidad de crecimiento o de comenzar un proyecto nuevo que te dejará mejores ingresos, pero necesitarás confiar más en ti y dejar de sabotearte con pensamientos negativos. Hay personas que te ven como competencia y traerán chismes o comentarios para hacerte sentir inseguro o insegura. Tú enfócate en lo tuyo y deja que hablen. La gente mediocre siempre critica a quien se atreve a hacer lo que ellos nunca pudieron.
En el amor, aguas con permitir faltas de respeto. Tú das muchísimo cuando amas, pero también aguantas cosas que no deberías solo por miedo a quedarte solo o sola. Si permites una grosería una vez, luego la gente agarra confianza y te quiere tratar como si fueras cualquier cosa. Ya aprende a poner límites desde el principio. Y si estás con alguien que solo te busca cuando le conviene o desaparece cuando más lo necesitas, ahí no es. Tú necesitas una persona que sume paz, no ansiedad ni ganas de revisar el celular cada cinco minutos.
En cuestiones de salud vienen mejoras importantes, sobre todo si traías molestias o preocupaciones recientes, pero también se marca una recaída en dolores musculares, garganta o infecciones. Cuídate mucho porque podrías agarrar una gripe o virus por andar desvelándote, estresándote o bajando tus defensas. Tómate tus vitaminas, duerme más y deja de querer resolverle la vida a medio mundo mientras tú te estás descuidando horrible.
También vienen noticias familiares que podrían hacerte reflexionar mucho sobre el rumbo que llevas. Será momento de valorar más a quienes sí han estado contigo en las buenas y en las peores. Porque luego tú te aferras a gente que ni mueve un dedo por ti mientras ignoras a quienes sí te quieren de verdad.
Color de la suerte: rojo intenso. Y deja de vivir lamentándote por lo que no fue. Lo que se fue de tu vida era porque ya no tenía lugar en tu destino. Lo mejor apenas viene, pero primero necesitas aprender a soltar sin andar volteando para atrás cada cinco minutos.
ARIES
Tus números de la suerte para este 15 de mayo del 2026 son el 1, el 7 y el 9, y vienen cargados de energía fuerte, decisiones importantes y hasta uno que otro fregadazo emocional que te hará reaccionar. Ya es momento de que te pongas bien perrón o perrona y entiendas que no puedes seguir confiando en cualquiera nomás porque te hablan bonito o te prometen el cielo, la luna y las tortillas calientitas. La vida ya te ha enseñado varias veces que las segundas oportunidades no siempre sirven y que hay personas que regresan nomás para ver si todavía pueden manipularte. No caigas otra vez en el mismo hoyo porque luego andas chillando mientras escuchas canciones dolidas a las dos de la mañana.
En el amor vienen cambios bastante fuertes. Poco a poco comenzarás a perder el interés sentimental por una persona que antes te movía hasta el alma. Y no porque seas malo o mala, sino porque ya te cansaste de dar demasiado y recibir migajas. Hay decepciones que terminan despertándote más que veinte tazas de café cargado. Empezarás a ver las cosas más claras y entenderás que mereces a alguien que te quiera bonito, sin juegos, sin excusas y sin andar desapareciendo cuando más lo necesitas. Si tienes pareja, será momento de hablar claro y dejar de guardar molestias. Tú explotas de repente y dices cosas bien hirientes cuando te hartas, así que mejor aprende a comunicarte antes de que el coraje te gane.
Y si estás soltero o soltera, se aproxima una etapa donde llamarás mucho la atención. Traes una energía bien intensa y eso hará que varias personas quieran acercarse a ti, pero no confundas calentura con amor. Habrá alguien que llegará muy atento, muy encantador y hasta con cara de “yo jamás te haría daño”, pero aguas porque podría ser puro cuento chino. Aprende a conocer antes de entregar el corazón… y otras partes también, porque luego te emocionas muy rápido y terminas más clavado que cuadro en sala de abuelita.
También es momento de cuidar muchísimo tu cuerpo. Ya deja de decir “el lunes empiezo” porque llevas más lunes aplazando que político prometiendo cambios. Dale al gym, a la caminata, a la zumba o aunque sea ponte a bailar mientras trapeas, pero muévete. Tu cuerpo te está pidiendo atención y no solo por estética, también por salud. Hay cansancio acumulado, estrés y ansiedad que podrías descargar haciendo ejercicio o cambiando algunos hábitos. Además, se te vienen unas ganas tremendas de verte más atractivo o atractiva, así que aprovecha esa motivación para renovarte.
En lo laboral vienen movimientos importantes. Hay posibilidades de crecimiento, cambios o incluso de mandar muy lejos un trabajo donde ya no eres feliz. Tú sabes perfectamente que mereces más, pero luego te gana el miedo y prefieres quedarte donde mismo aunque ya estés hasta la coronilla. Aprende a exigir lo que vales. Nadie te va a regalar nada, así que habla, muévete y demuestra de qué estás hecho. Hay oportunidad de aumento, proyecto nuevo o negocio que podría dejarte mejores ingresos si dejas la flojera y el autosabotaje.
Vienen días donde andarás algo sentimental, pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Te llegarán recuerdos de personas, momentos y hasta decisiones que tomaste en el pasado. Pero ya no es tiempo de vivir mirando por el retrovisor. Lo que no pasó fue porque no convenía o porque algo mejor viene en camino. Aprende a soltar sin estar reviviendo historias viejas cada que escuchas cierta canción o te acuerdas de un mensaje.
En la familia podrían presentarse pequeñas tensiones o discusiones por dinero o malos entendidos. No quieras arreglarle la vida a todos porque bastante tienes con acomodar la tuya. También se marca una amistad que se acercará buscando consejo o apoyo, pero no cargues problemas ajenos como si fueran tuyos.
Color de la suerte: rojo intenso. Y recuerda esto muy bien: ya no naciste para conformarte con amores a medias, trabajos mediocres ni amistades falsas. Ponte vergas y empieza a elegirte a ti primero, porque el día que lo hagas, hasta el universo se va a acomodar a tu favor.
TAURO
Tus números de la suerte para este 15 de mayo del 2026 son el 5, el 2 y el 9, números que vienen marcando cierres de ciclos, encuentros inesperados y decisiones importantes en cuestiones del corazón. Ya es momento de que entiendas algo, mi ciela: si tú no crees en ti, nadie más lo va a hacer. Has pasado demasiado tiempo dudando de tus capacidades, de tu belleza, de tus talentos y hasta del lugar que mereces ocupar en la vida. Y mientras tú sigues pensando si puedes o no puedes, otras personas menos preparadas ya se aventaron y hasta te ganaron oportunidades. Así que bájale dos rayitas a tus inseguridades y comienza a reconocer todo lo bueno que tienes, porque traes más potencial del que imaginas.
En el amor has tenido oportunidades bastante buenas, pero muchas veces eres tan exigente que terminas espantando hasta a quien sí iba con buenas intenciones. Y sí, está bien que tengas estándares altos, porque tampoco vas a andar recogiendo migajas emocionales como si fueras paloma en plaza pública, pero también aprende a diferenciar entre alguien imperfecto y alguien que de plano no vale la pena. Luego tú quieres una persona perfecta cuando ni tú mismo sabes bien qué quieres. Deja de comparar a la gente nueva con historias del pasado, porque así nunca vas a permitir que nadie entre realmente a tu vida.
Si estás soltero o soltera, vienen oportunidades de comenzar una relación bastante interesante. Hay una persona que ya te trae en la mira desde hace tiempo y aunque tú te haces el interesante o la inalcanzable, esa conexión podría darse más rápido de lo que imaginas. Eso sí, abre bien los ojos y no te emociones tan rápido nomás porque te hablan bonito o te mandan mensajes tiernos en la madrugada. Hay riesgo de caer en amores de una noche que podrían dejarte más confundido que examen de matemáticas en viernes por la tarde. Tú te clavas bien fácil aunque te hagas el frío o fría, así que no entregues el corazón… ni otras cositas… tan rápido.
Y hablando claro, aguas con aflojar la caricia demasiado pronto porque luego la gente se acostumbra a recibir todo sin esforzarse ni poquito. Date tu lugar, hazte desear y aprende que quien realmente quiera algo serio contigo va a quedarse aunque no le sueltes todo en la primera salida. Tú tienes mucho encanto y una energía que atrae muchísimo, pero también necesitas aprender a poner límites para que después no andes lamentándote porque te ilusionaste solo o sola.
Se viene un viaje bastante bueno, de esos que te van a ayudar muchísimo a despejar la mente y a reconectar contigo. Puede ser salida con amistades, familia o hasta escapada romántica, pero será algo que necesitabas desde hace tiempo. Aprovecha esos días para dejar atrás preocupaciones y comenzar a vivir más intensamente. Últimamente has vivido demasiado pensando en el qué dirán y eso te ha frenado horrible. Ya deja de darle explicaciones a la gente sobre cómo vives, qué haces o a quién amas. La vida se va bien rápido y mientras tú te preocupas por agradar, otros ya están disfrutando sin culpa.
En cuestiones familiares será momento de arreglar diferencias o problemas que habían quedado pendientes. Hay conversaciones necesarias que podrían sanar mucho tu corazón si dejas el orgullo de lado. Tú eres muy noble, pero cuando te hieren te vuelves más frío que refrigerador de carnicería. Aprende a expresar lo que sientes antes de que las cosas exploten. Una persona de tu familia necesita más apoyo del que aparenta, así que presta atención porque podrías hacer una gran diferencia con unas simples palabras.
En el trabajo vienen cambios positivos y oportunidades para crecer económicamente. Hay posibilidad de dinero extra, proyecto nuevo o incluso cambio laboral que te hará sentir más valorado o valorada. Eso sí, deja de procrastinar tanto y ponte las pilas porque luego quieres resultados enormes haciendo el mínimo esfuerzo. La vida no funciona así, mi amor. Necesitas disciplina y dejar la flojera a un lado si quieres ver cambios reales.
En la salud cuida mucho el estrés y la ansiedad porque traes demasiadas preocupaciones acumuladas. También podrían presentarse molestias en garganta, espalda o piernas por tanto cansancio. Descansa más y deja de querer cargar el mundo sobre tus hombros.
Color de la suerte: verde oliva. Y recuerda: no naciste para mendigar amor, atención ni respeto. El día que entiendas eso, se te van a acomodar muchas cosas en la vida.
GÉMINIS
Tus números de la suerte para este 15 de mayo del 2026 son el 4, el 6 y el 11, números que vienen cargados de cambios importantes en el amor, mejoras económicas y decisiones que podrían cambiarte la vida más rápido que chisme en grupo de WhatsApp familiar. Estás entrando en una etapa donde por fin comenzarás a darte cuenta de quién sí vale la pena y quién nomás te buscaba cuando necesitaba atención, dinero o alguien que le resolviera la existencia. Y mira que tú tienes un corazón enorme, pero también la mala costumbre de confiar demasiado rápido y luego terminas más decepcionado que niño cuando descubre que el dinero no crece en los árboles.
Si tienes pareja, vienen momentos bastante intensos e inolvidables. La relación comenzará a fortalecerse mucho y habrá conversaciones importantes que ayudarán a sanar heridas o inseguridades que traían arrastrando desde hace tiempo. Inclusive se marca posibilidad de embarazo o noticia relacionada con bebés dentro del entorno cercano. Algunos Géminis podrían comenzar a pensar más seriamente en formar familia o dar un paso importante en la relación. Eso sí, deja de pelear por tonterías y aprende a valorar los momentos tranquilos, porque luego tú mismo haces tormenta por cualquier mensaje malinterpretado o porque no te respondieron en cinco minutos.
Y si estás soltero o soltera, deja de hacerte el difícil porque el amor podría aparecer cuando menos lo esperes. Hay una persona que comenzará a acercarse por medio de redes sociales o gracias a una amistad. Al principio pensarás que es puro cotorreo, pero poco a poco la conexión irá creciendo. Eso sí, no quieras correr antes de caminar. Tú luego ya andas imaginando boda, hijos y hasta el apellido combinado cuando apenas te reaccionaron una historia. Vive el proceso y disfruta sin presionar las cosas.
No es momento de quedarte con ganas de nada. La vida te está pidiendo que salgas, que conozcas, que viajes, que te atrevas y que dejes de vivir encerrado en tus propios miedos. Últimamente has pensado demasiado en el pasado y eso te ha frenado muchísimo. Ya es hora de cerrar ciclos que llevan años doliéndote. Personas que te fallaron, promesas que no se cumplieron y situaciones que te dejaron el corazón hecho pedazos necesitan quedarse atrás. No puedes comenzar algo nuevo mientras sigas abrazando recuerdos que ya no tienen futuro.
También vienen momentos muy bonitos en familia. Reuniones, celebraciones y hasta un viaje con una persona muy especial que te hará reconectar contigo mismo o misma. Ese viaje será importante porque te ayudará a despejar la mente y entender hacia dónde quieres ir realmente. Aprovecha esos días para descansar y dejar de sobrepensar tanto, porque traes la cabeza más llena que transporte público en quincena.
En cuestiones económicas se ven mejoras importantes. Por fin comenzarás a saldar deudas o compromisos que traías arrastrando desde hace tiempo y eso te dará mucha tranquilidad. Incluso podría llegar dinero extra, pago pendiente o una oportunidad laboral que te ayude bastante. Pero tampoco te emociones gastando a lo loco nomás porque ya cayó dinerito, porque luego tú eres bien gastalón y se te va el dinero más rápido que comida en fiesta familiar.
Mucho cuidado con amistades que aparecen de la nada muy sonrientes y muy “ay amigo, cuánto tiempo”. Hay personas acercándose con doble intención y podrían meterte en problemas, chismes o situaciones bastante incómodas. No cuentes tus planes ni tus movimientos a cualquiera. Aprende a guardar un poco más tus cosas porque luego la envidia se disfraza de amistad y tú ni cuenta te das.
También se marca un amor de tierras lejanas o persona que vive lejos y que podría mover muchísimo tus emociones. Aunque la conexión será fuerte, también traerá complicaciones, dudas o hasta problemas por distancia, celos o malas decisiones. Ve las cosas con calma y no entregues todo tan rápido.
Cuida mucho golpes, caídas o accidentes porque andarás distraído pensando en mil cosas al mismo tiempo. Mucha atención al manejar, caminar o subir escaleras porque podrías darte un buen fregadazo por andar en la luna.
Color de la suerte: amarillo mostaza. Y recuerda esto: nadie va a creer en tus sueños si tú sigues dudando de ellos. Ponte las pilas y deja de hacerte chiquito para encajar en lugares donde jamás supieron valorar tu grandeza.
CÁNCER
Tus números de la suerte para este 15 de mayo del 2026 son el 2, el 7 y el 10, y vienen marcando cambios importantes en cuestiones emocionales, económicas y familiares. Estás entrando en una etapa donde por fin comenzarás a darte cuenta de lo fuerte que eres y de todo lo que has soportado sin quebrarte por completo. Porque sí, mi ciela, aunque muchas veces sonrías y hagas como que no pasa nada, por dentro te has cargado tristezas, decepciones y corajes que nadie imagina. Pero ya estuvo bueno de seguir viviendo para complacer a medio mundo mientras tú te olvidas de ti.
Eres uno de los signos más fuertes, protectores y trabajadores del zodiaco, pero también de los que más se guardan las cosas hasta explotar por cualquier tontería. Has luchado muchísimo para llegar a donde estás y nadie tiene derecho a minimizar tus logros ni a hacerte sentir menos. Así que comienza a darte el valor que mereces y deja de permitir que ciertas personas te hablen como si fueras cualquier cosa. Tú sabes perfectamente todo lo que te ha costado levantarte después de cada golpe que te ha dado la vida, y si alguien no lo reconoce, que se vaya muchísimo a la fregada.
En cuestiones de salud deberás ponerte más atención porque podrías presentar molestias relacionadas con riñones, estómago o retención de líquidos. Últimamente has estado cargando mucho estrés y emociones guardadas, y aunque quieras hacerte el fuerte o la fuerte, el cuerpo termina cobrando factura. Aprende a descansar más, toma agua, duerme mejor y deja de tragarte preocupaciones ajenas como si fueras terapeuta gratuito. También mucho cuidado con desvelos y malos hábitos porque podrías sentirte más cansado de lo normal.
Noticias de un ex amor llegarán en próximos días, pero lo más curioso es que ya no te moverán el piso como antes. Y eso, aunque no lo creas, es una señal enorme de crecimiento. Donde antes llorabas, ahora solo vas a pensar “ay mijito, qué bueno que ya pasó”. Has madurado muchísimo y ya no estás dispuesto o dispuesta a regresar a relaciones donde dabas todo y apenas recibías migajas emocionales. Incluso podrías darte cuenta de que idealizaste demasiado a personas que realmente nunca hicieron tanto por ti.
Si estás soltero o soltera, es momento de salir más, arreglarte, convivir y dejar de encerrarte como monja castigada. Traes una energía muy atractiva y te sobrará quien quiera conocerte, invitarte a salir o hasta romperte la piñata, como diría la comadre. Habrá muchas oportunidades de coqueteo y aventuras, pero también dependerá de ti abrirte a conocer gente nueva y dejar de compararlos con personas de tu pasado. Eso sí, no te enamores nomás porque alguien te dio atención bonita dos días seguidos. Aprende a observar hechos y no solo palabras.
En cuestiones económicas comenzarás a pensar mucho más en tu estabilidad y futuro. Últimamente has madurado bastante y ya no estás para desperdiciar dinero ni tiempo en tonterías. Se ven oportunidades para ahorrar, invertir o incluso comenzar un proyecto que te deje mejores ganancias más adelante. Hay posibilidad de cambios laborales o nuevas responsabilidades que podrían darte más estabilidad. Tú sigue trabajando en silencio y deja que los resultados hablen por ti, porque mientras muchos critican, tú poco a poco vas construyendo algo mucho más sólido.
Eso sí, cuidado con juegos de azar o gastos impulsivos porque la suerte no andará muy de tu lado en esas cuestiones. No quieras recuperar dinero apostando o gastando de más porque podrías terminar arrepintiéndote horrible. Mejor administra bien lo que tienes y piensa más en el futuro.
Vienen días de mucha reflexión. Comenzarás a planear tu vida de una manera más madura y consciente. Ya no quieres relaciones vacías ni amistades falsas. Quieres estabilidad, paz y personas que realmente sumen. Y aunque a veces te dé miedo aceptar cuánto has cambiado, la realidad es que ya no eres la misma persona ingenua de antes. La vida te enseñó a poner límites aunque todavía de vez en cuando se te salga el corazón noble y quieras rescatar hasta a quien te hundió.
En la familia habrá acercamientos importantes y conversaciones necesarias. Una persona cercana necesitará mucho de tu apoyo emocional, y aunque tú siempre estás para todos, también aprende a decir “hoy no puedo”. No tienes que salvar al mundo entero.
Color de la suerte: plateado. Y recuerda algo muy importante: ya no naciste para mendigar amor ni aprobación. Quien quiera estar contigo tendrá que aprender a valorarte bonito, porque tú ya sufriste bastante como para seguir aceptando migajas.
PISCIS
Tus números de la suerte para este 15 de mayo del 2026 son el 2, el 5 y el 11, y vienen marcando cambios importantes en trabajo, familia y cuestiones emocionales que te traerán más aprendizajes que dolores, siempre y cuando dejes de tropezarte con la misma piedra nomás porque “se veía diferente”. Tú eres un signo noble, soñador y bien sentimental, pero también tienes la mala costumbre de querer salvar a todo mundo aunque tú termines ahogado o ahogada en tus propios problemas. Ya es momento de que aprendas a ponerte primero y dejar de cargar personas que ni un vaso de agua te acercan cuando te ven cansado.
Se vienen días bastante buenos en cuestiones laborales. Empezarás a buscar mejores oportunidades y la verdad qué bueno, porque tú sabes perfectamente que puedes dar más y mereces algo mucho mejor de lo que has estado aceptando. Hay posibilidades de entrevistas, cambios de trabajo o incluso proyectos nuevos que podrían ayudarte muchísimo en lo económico. Eso sí, no vayas a cometer la tontería de dejar lo seguro por puro impulso. Primero asegúrate de tener algo estable antes de aventarte como luchador desde la tercera cuerda. Piensa bien cada movimiento y no te desesperes porque las cosas se acomodarán poco a poco.
También vienen días donde el pasado regresará más terco que ex que no supera. Personas con las que ya habías cerrado ciclos volverán a aparecer. Ex amistades, ex amores y hasta familiares que hace siglos no sabías de ellos podrían buscarte otra vez. Y ahí será donde necesitarás usar más la cabeza que el corazón, porque si vuelves a abrir puertas que ya te costó mucho cerrar, podrías terminar repitiendo historias que ya te dejaron bien fregado emocionalmente. Tú tienes un corazón muy noble y perdonas demasiado rápido, pero no confundas bondad con permitir que vuelvan a pisotearte.
En el amor vienen movimientos importantes. Si tienes pareja, será momento de fortalecer la relación y dejar atrás inseguridades o discusiones tontas. Hay mucha posibilidad de mejorar la comunicación, pero también deberás aprender a no guardarte todo hasta explotar. Tú luego aparentas estar bien mientras por dentro ya traes novela completa, soundtrack triste y hasta final dramático. Habla claro, expresa lo que sientes y no esperes a que la otra persona adivine lo que pasa por tu cabeza.
Y si estás soltero o soltera, se aproxima una etapa donde volverás a creer poquito en el amor. Alguien comenzará a mostrar interés en ti y podría hacerte sentir especial de una manera que hace tiempo no sentías. Pero ojo, porque también se marca riesgo de ilusionarte demasiado rápido. Tú luego ya andas escogiendo nombres para los hijos cuando apenas van dos salidas y tres mensajes bonitos. Vive el momento y deja que las cosas fluyan.
En la familia se ve una pelea o discusión bastante fuerte. Podría ser por dinero, chismes o viejas heridas que nunca sanaron del todo. Lo mejor que puedes hacer es mantenerte inteligente y no meterte donde no te corresponde. Porque si te enganchas emocionalmente terminarás bien embarrado o embarrada en problemas que ni son tuyos. A veces el silencio también es una forma de proteger tu paz mental.
Mucho cuidado con andar viviendo tan deprisa. Traes la cabeza llena de pendientes, preocupaciones y mil ideas al mismo tiempo, y eso podría ocasionar distracciones peligrosas. Se marcan accidentes pequeños, golpes o incluso problemas automovilísticos si no bajas el ritmo. Maneja con calma, duerme bien y deja de andar pensando en veinte cosas mientras haces otra. Tu cuerpo también necesita descanso y atención.
Es momento de mandar muchísimo a la ñonga a personas falsas que solo aparecen para criticarte, bajarte la autoestima o meterte mala vibra. Hay gente que se alimenta del caos ajeno y tú ya no estás para cargar energías pesadas. Aprende a seleccionar mejor tus amistades y deja de darle acceso a tu vida a cualquiera que se haga el amable.
En la salud se ve un panorama bastante bueno, pero no debes bajar la guardia. Si sigues cuidándote y poniendo atención a tu bienestar físico y emocional, te mantendrás fuerte. Eso sí, cuidado con problemas de estrés, insomnio o ansiedad porque últimamente traes muchas cosas guardadas que no has soltado.
Color de la suerte: azul cielo. Y recuerda algo muy importante: no puedes sanar en el mismo lugar donde te rompieron tantas veces. Aprende a elegirte primero aunque a otros no les guste.
ACUARIO
Tus números de la suerte para este 15 de mayo del 2026 son el 1, el 6 y el 13, números que vienen marcando cambios fuertes en el amor, movimientos familiares y decisiones que podrían cambiar por completo el rumbo de tu vida. Y mira que cuando la vida te quiere enseñar algo no te manda indirectas, te manda cachetadón emocional con todo y aprendizaje incluido. Has estado pasando por días donde tu cabeza parece licuadora prendida, pensando demasiado, desconfiando de todo mundo y sintiendo que algo no termina de encajar en tu vida sentimental. Pues prepárate, porque este mes te va a obligar a abrir bien los ojos y dejar de hacerte menso o mensa con cosas que desde hace rato ya sabes perfectamente.
Si tienes pareja, mucho cuidado porque los celos, inseguridades y terceras personas podrían convertirse en una bomba de tiempo. Hay situaciones que se han venido acumulando y que tarde o temprano iban a explotar. Tú sabes bien cuándo algo ya no anda funcionando, pero muchas veces prefieres hacer como que no pasa nada con tal de no enfrentar la realidad. Y no, mi ciela, las cosas no se arreglan solas nomás por ignorarlas. Si sigues permitiendo mentiras, malos tratos o juegos emocionales, la relación podría terminar peor que novela de las nueve. Habrá discusiones fuertes y palabras que podrían herir muchísimo, así que antes de hablar desde el coraje, piensa bien si quieres arreglar las cosas o terminar de destruirlas.
También debes ponerte vivo o viva porque hay personas metiéndose donde no las llaman. Una tercera persona podría comenzar a causar conflictos, chismes o dudas dentro de tu relación. Y aunque parte de la culpa no será tuya, sí será responsabilidad tuya poner límites claros. No juegues con sentimientos ajenos ni permitas que jueguen con los tuyos. Porque luego tú te haces el relajado o relajada, pero por dentro te afecta más de lo que aceptas.
Y si estás soltero o soltera, viene una etapa de mucho movimiento sentimental. Habrá coqueteos, mensajes y personas interesadas en ti, pero no todas traerán buenas intenciones. Mucho cuidado con las “caricias falsas”, como dicen las comadres. Si tú no sientes nada verdadero por alguien, mejor habla claro y no ilusiones nomás por no sentirte solo. La vida cobra cada lágrima que haces derramar y luego no andes preguntando por qué te pagan igual. Aprende a ser honesto desde el principio y deja de jugar al “a ver qué pasa”, porque podrías terminar dañando a alguien que sí iba en serio.
En cuestiones familiares vienen noticias fuertes. Se marca divorcio, separación o término de relación dentro del círculo cercano, algo que podría mover mucho las emociones en casa. Pero también se ve un compromiso, embarazo o nacimiento que traerá alegría entre tanta tensión. La vida es así contigo ahorita: mientras una puerta se cierra, otra se abre. Inclusive se marca un evento donde varias personas vestirán de blanco, podría tratarse de boda, bautizo o celebración importante. Prepárate porque habrá reencuentros y conversaciones que dejarán pensando más de la cuenta.
En el trabajo y dinero vienen cambios importantes que podrían ayudarte muchísimo si sabes aprovecharlos. Hay oportunidades de crecimiento, proyectos nuevos o incluso cambios laborales que te sacarán de la rutina. Pero también deberás aprender a identificar quién realmente merece estar cerca de ti. No todas las personas que te aplauden quieren verte triunfar. Hay gente muy envidiosa a tu alrededor que sonríe contigo mientras le arde el hígado de verte avanzar. Guarda tus planes y deja que los resultados hablen solos.
Mucho cuidado con viajes a lugares de playa o escapadas improvisadas porque podrían surgir contratiempos, discusiones o situaciones que no saldrán como esperabas. Revisa bien gastos, tiempos y personas con las que vas porque se marca tensión o malentendidos durante esos días. No todo lo que brilla es vacaciones perfectas para presumir en historias.
En la salud necesitas bajar muchísimo el estrés y cuidar tu descanso. Has estado cargando demasiadas emociones y eso ya comenzó a reflejarse en dolores de cabeza, cansancio y problemas para dormir. También podrías traer molestias musculares o agotamiento por no darte tiempo de respirar.
Color de la suerte: turquesa. Y recuerda esto: no le tengas miedo a cerrar ciclos. A veces perder ciertas personas es exactamente lo que necesitabas para volver a encontrarte contigo mismo o misma.
CAPRICORNIO
Tus números de la suerte para este 15 de mayo del 2026 son el 3, el 8 y el 9, números que vienen cargados de movimientos fuertes en familia, dinero y decisiones importantes que llevas aplazando desde hace tiempo. Estás entrando en una etapa donde por fin comenzarás a ver resultados de muchas cosas que antes parecían estancadas, pero también tendrás que aprender a dejar de cometer los mismos errores de siempre, porque luego tú solito te tropiezas con la misma piedra y todavía le reclamas al universo como si él tuviera la culpa.
En cuestiones familiares vienen cambios bastante positivos. Si había problemas de salud o preocupaciones relacionadas con algún ser querido, las cosas comenzarán a mejorar poco a poco y eso te devolverá tranquilidad. Habrá noticias alentadoras y sentirás más unión con personas que realmente son importantes para ti. Eso sí, también se marca una pérdida o noticia triste relacionada con una amistad o familiar cercano que podría moverte emocionalmente más de lo que imaginas. La vida te recordará que todo cambia en un instante y que debes aprovechar más a la gente que amas mientras todavía está presente.
Es momento de reflexionar muchísimo sobre el rumbo que llevas. Has estado cargando culpas, arrepentimientos y decisiones mal tomadas que ya deberían quedarse en el pasado. No puedes seguir castigándote por errores viejos. Tú eres muy duro contigo mismo y aunque aparentes fortaleza, muchas veces por dentro te haces pedazos pensando en lo que pudiste haber hecho diferente. Ya suelta eso. Lo que pasó tenía que pasar para enseñarte algo y prepararte para lo que viene.
En el amor vienen movimientos importantes. Si tienes pareja, mucho cuidado con cambios repentinos de humor, celos o malas decisiones porque podrías alterar todo y terminar creando problemas donde ni había. Últimamente has estado más sensible y desconfiado de lo normal, y eso podría generar discusiones innecesarias. Aprende a hablar las cosas antes de explotar. Tú luego te guardas todo hasta que un día revienta la olla y terminas diciendo cosas que ni querías decir. Si realmente amas a esa persona, baja el orgullo y escucha más.
Y si estás soltero o soltera, se aproxima una etapa donde comenzarás a abrir más los ojos en cuestiones sentimentales. Ya no quieres amores vacíos ni personas que nomás llegan a quitarte tiempo y energía. Se ve la llegada de alguien interesante, pero necesitarás dejar atrás heridas del pasado si quieres que algo bonito pueda avanzar. Porque luego tú comparas a todo mundo con quien te rompió el corazón y así nadie tiene oportunidad de demostrarte algo diferente.
Mucho cuidado con dos personas de piel clara que traen la lengua bien suelta hablando de ti. Podrían ser vecinos, compañeros de trabajo o personas cercanas al entorno laboral. Hay mucha envidia alrededor tuyo porque aunque no lo creas, muchas personas quisieran tener la disciplina, estabilidad o fuerza que tú proyectas. Guarda más tus planes y deja de contarle todo a cualquiera, porque hay gente que sonríe contigo mientras por dentro les arde hasta el alma verte avanzar.
En cuestiones económicas se ve buena suerte, sobre todo en juegos de azar o números relacionados con terminaciones 3, 8 y 9. No se descarta entrada de dinero inesperada o recuperación de algo que dabas por perdido. Eso sí, aguas con prestar dinero porque lo que salga de tus manos difícilmente regresará. Tú tienes un corazón muy noble y luego ayudas aunque te quedes corto, pero ya es momento de aprender que no todos tienen tu misma palabra ni tus mismas intenciones.
También comenzarás a planear un viaje que sí se realizará y te dejará momentos bastante buenos. Al principio podría haber cancelaciones o retrasos, pero después todo se acomodará mejor de lo esperado. Solo cuida mucho tus gastos porque traes la mano algo floja y luego te emocionas comprando hasta cosas que ni necesitas. Aprende a administrar mejor porque vienen oportunidades importantes más adelante y necesitarás estabilidad.
En la salud deberás cuidar estrés, espalda y dolores musculares. Has estado cargando demasiadas responsabilidades y tu cuerpo ya comienza a resentirlo. Descansa más y deja de querer resolverle la vida a todo mundo.
Color de la suerte: gris plata. Y recuerda algo muy importante: no todos merecen seguir teniendo acceso a tu vida. A veces alejarte de ciertas personas también es una forma de amor propio.
SAGITARIO
Tus números de la suerte para este 15 de mayo del 2026 son el 5, el 7 y el 12, y vienen marcando movimientos importantes en el amor, amistades y dinero. Traes una energía muy intensa estos días, de esas que atraen miradas, oportunidades y también uno que otro problema si no sabes controlar tus impulsos. Porque mira, mi ciela, tú eres de los que vive rápido, siente fuerte y luego actúa sin pensar… y después andas viendo cómo acomodar el desmadre emocional que tú mismo armaste. Pero este mes viene a enseñarte algo importante: no todo en la vida puede seguir siendo relajo, escapatoria y “a ver qué pasa”.
Vienen grandes cambios para ti y muchos serán bastante positivos si aprendes a enfocarte y dejar de desperdiciar tiempo en personas o situaciones que no te dejan nada bueno. Se marca posibilidad de encamamiento con una amistad o alguien cercano con quien ya traías coqueteo escondido desde hace rato. La tensión entre ustedes será más evidente y las cosas podrían subir de tono rapidísimo. Eso sí, cuidado con mezclar calentura con sentimientos porque luego tú te emocionas tantito y ya andas imaginando relación seria cuando la otra persona apenas quería aventura.
Si tienes pareja, se ve un escenario bastante favorable para que todo fluya mejor entre ustedes. Habrá más comunicación, más química y momentos que ayudarán muchísimo a fortalecer la relación. Pero no permitas que la rutina los termine consumiendo. Últimamente traen demasiadas responsabilidades encima y han olvidado divertirse juntos. Organiza salidas, hagan cosas diferentes o aunque sea échense una platicada sin celulares de por medio, porque luego viven más atentos al mundo que a quien tienen a un lado.
Y si estás soltero o soltera, prepárate porque vas a llamar muchísimo la atención. Tu energía estará muy coqueta y eso hará que varias personas quieran acercarse a ti. El problema es que también atraerás gente complicada o personas que solo buscarán pasar el rato. Aprende a diferenciar quién viene con buenas intenciones y quién nomás quiere quitarte tiempo, energía o hasta estabilidad emocional. Tú mereces algo bonito, no migajas disfrazadas de amor moderno.
En cuestiones económicas deberás ponerte bien abusado porque podrías cometer errores por querer invertir o gastar en algo que no te dejará ninguna ganancia. Mucho cuidado con negocios milagro, préstamos o compras impulsivas porque podrías terminar perdiendo dinero. Tú luego te emocionas bien rápido con ideas nuevas y te avientas sin revisar detalles. Esta vez necesitas pensar con cabeza fría y no actuar solo por emoción o por querer impresionar a alguien.
También es momento de mandar muchísimo a la miércoles a dos amistades que solo te buscan cuando ocupan dinero, favores o atención. Tú sabes perfectamente quiénes son esas personas que desaparecen más rápido que quincena recién caída cuando ya no les convienes. Y ahí vas tú de noble prestando, ayudando y resolviendo, mientras ellos nomás aparecen cuando traen problemas. Aprende a poner límites porque no eres banco ni salvador de nadie.
En los próximos días tendrás cambios importantes en tu estado de ánimo. Habrá momentos donde te sentirás muy reflexivo o reflexiva, pensando en lo que has hecho bien y en las personas que realmente importan en tu vida. Y aunque normalmente te haces el fuerte o la fuerte, habrá situaciones que tocarán fibras sensibles y te harán valorar más a quienes sí han estado contigo cuando más lo necesitabas. No tengas miedo de demostrar cariño o pedir perdón si sabes que te equivocaste.
Un amor del pasado podría reaparecer buscando conversación, explicación o hasta una segunda oportunidad. Pero la diferencia ahora es que ya no te moverá igual. Donde antes había dolor o nostalgia, ahora habrá indiferencia y hasta risa. Y eso será señal de que finalmente sanaste algo que te tuvo atorado mucho tiempo. No regreses nomás por costumbre o por soledad, porque hay ciclos que se cierran por una razón.
En cuestiones de salud mucho cuidado con enfermedades respiratorias, alergias o molestias relacionadas con garganta y pecho. También podrías sentir mucho cansancio por desvelos o estrés acumulado. Baja el ritmo y cuida más tu cuerpo porque luego quieres andar en todos lados y terminas agotado.
Color de la suerte: morado intenso. Y recuerda esto muy bien: no todo el que se ríe contigo es tu amigo, y no toda persona que vuelve merece entrar otra vez a tu vida. Aprende a elegir mejor a quién le das tu tiempo y tu energía.