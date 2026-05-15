Pronóstico del tiempo en Los Ángeles para este viernes 15 de mayo

La ciudad de Los Ángeles se prepara para vivir un viernes con nubes y claros en el cielo. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 59 grados Fahrenheit (15ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del suroeste que soplarán con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 1 y 2 por ciento. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:52 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:48 h. En total tendremos 14 horas de luz solar a lo largo de este viernes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana se esperan nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 59 y los 73 grados Fahrenheit (15 y 23ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 4% por la tarde y 2% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de esta ciudad dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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