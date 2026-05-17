Explosión en aserradero de Maine deja un bombero muerto y al menos 10 heridos

Una devastadora explosión en Maine sacudió el viernes por la mañana a la pequeña comunidad rural de Searsmont, donde un incendio en un aserradero terminó con la vida de un bombero voluntario y dejó al menos 10 personas heridas, incluidas varias en estado crítico.

La víctima fatal fue identificada como Andrew Cross, de 27 años, integrante del Departamento de Bomberos de Morrill, según reportó News Center Maine. El joven rescatista fue trasladado con honores el sábado desde la oficina del médico forense hasta una funeraria local.

Equipos de emergencia permanecen trabajando en la zona ante el riesgo de nuevos incidentes. Crédito: Maine Department of Public Safety | AP

Incendio se propagó hasta un silo que explotó

El fuego comenzó poco después de las 10:00 de la mañana del viernes en una planta maderera ubicada en Searsmont, un pequeño pueblo situado al noreste de Portland.

Ben Hamel, gerente de compras del aserradero, explicó al Bangor Daily News que las llamas se originaron en un área donde se empaquetaban virutas de madera.

Posteriormente, el incendio alcanzó un silo de polvo de madera, que explotó violentamente.

Las autoridades no han confirmado todavía la causa oficial del siniestro.

El jefe estatal de bomberos de Maine, Shawn Esler, describió la emergencia como una escena extremadamente compleja debido a la magnitud del fuego y la limitada cantidad de recursos disponibles en la zona rural.

“La cantidad de edificios envueltos en llamas y los recursos limitados hicieron la situación muy caótica”, declaró durante una conferencia de prensa.

Esler destacó además el trabajo conjunto de bomberos voluntarios, policías estatales, personal forestal y otras agencias de emergencia que colaboraron para contener el incendio.

El Departamento de Bomberos de Thorndike informó que varios camiones de bomberos también resultaron destruidos por las llamas.

La investigación sobre la explosión en Maine continúa a cargo de las autoridades estatales y federales. Crédito: Maine Department of Public Safety | AP

Hay varios heridos en condición crítica

Entre los lesionados se encuentra Katherine Paige, teniente del Departamento de Bomberos Voluntarios de Northport Maine.

La portavoz del Departamento de Seguridad Pública, Shannon Moss, indicó que algunas de las víctimas fueron trasladadas a hospitales en condición crítica.

Mientras tanto, equipos de emergencia permanecen trabajando en la zona ante el riesgo de nuevos incidentes.

Según reportes locales, un agente estatal advirtió en el lugar que existía una “gran fuga de combustible”, por lo que pidió a los residentes y curiosos mantenerse alejados del área.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, informó que fue notificada sobre la emergencia y pidió a la población seguir las instrucciones de las autoridades.

“Pido a la gente de Maine que mantenga en sus pensamientos a todos los afectados”, expresó en una publicación en X.

El congresista Jared Golden también manifestó sus condolencias y apoyo a los rescatistas y trabajadores afectados.

La investigación sobre la explosión en Maine continúa a cargo de las autoridades estatales y federales.

Sigue leyendo:

–Una mujer que practicaba paddleboarding fue asesinada en un estanque en Maine

–Encuentran muerto a un excursionista en el monte Katahdin en Maine; su hija sigue desaparecida

–Tragedia en Maine: hombre mata a su madre y a otra mujer en tiroteo aleatorio antes de quitarse la vida