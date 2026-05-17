Hombre murió atrapado en una escalera mecánica en Boston mientras decenas de personas pasaban de largo

Un hombre de Massachusetts murió tras un trágico accidente en una escalera mecánica mientras varios pasajeros pasaban junto a él sin detenerse a ayudar, según muestran nuevas imágenes de vigilancia difundidas por la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts (MBTA).

La víctima fue identificada como Steven McCluskey, de 40 años, un carpintero y padre de dos hijos que sufrió el accidente el pasado 27 de febrero en la estación Davis de Somerville, poco antes de las 5:00 de la madrugada, de acuerdo con el Boston Globe.

Las grabaciones muestran que McCluskey perdió el equilibrio al llegar al final de la escalera mecánica y cayó justo antes de salir de ella. Su abrigo quedó atrapado en la maquinaria, lo que provocó que la tela se ajustara alrededor de su cuello.

Más de una docena de personas pasaron junto a él sin ayudar

En el video se observa a McCluskey intentando desesperadamente liberarse mientras trataba de quitarse el abrigo y moverse fuera del mecanismo. Sin embargo, más de una docena de personas caminaron junto a él sin intervenir.

Incluso, uno de los pasajeros permaneció observándolo durante unos segundos antes de darse la vuelta y marcharse.

Con el paso de los minutos, el hombre dejó de moverse y permaneció inmóvil sobre la escalera mecánica.

Según reportó el Boston Globe, tuvieron que pasar más de 20 minutos antes de que un empleado llegara al lugar y detuviera el funcionamiento de la escalera.

Cuando la policía de Somerville llegó a la estación, encontró a McCluskey atrapado en la parte inferior de la escalera mecánica.

El informe policial indicó que estaba “inconsciente, con el pecho descubierto y con la ropa firmemente atrapada entre los escalones”.

Los bomberos administraron una dosis de Narcan y equipos médicos realizaron maniobras de resucitación cardiopulmonar hasta lograr que volviera a respirar.

Posteriormente fue trasladado al Hospital General de Massachusetts, donde permaneció diez días en coma antes de morir el 9 de marzo.

Familia pide que el MBTA asuma responsabilidad

La hermana de la víctima, Shannon Flaherty, declaró que McCluskey había enfrentado problemas de adicción en los últimos años, pero aseguró que hacía todo lo posible por mantenerse presente para sus seres queridos.

“Amaba ser padre de sus dos hijos”, recordó la familia en el obituario del hombre.

Tras la tragedia, el MBTA calificó el hecho como un “terrible accidente” y recordó que cualquier persona puede detener una escalera mecánica presionando el botón rojo de emergencia ubicado en ambos extremos del equipo.

La agencia también pidió al público llamar inmediatamente al 911 ante cualquier emergencia.

Sin embargo, la familia de McCluskey exige que las autoridades de transporte reconozcan posibles fallas en la respuesta al incidente.

“Quiero que acepten que le fallaron”, dijo Shannon Flaherty. “Eso es lo principal que no quiero que quede sin decirse”.

La Oficina del Fiscal del Condado de Middlesex continúa investigando las causas exactas de la muerte.

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