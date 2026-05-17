Pronóstico del clima en Los Ángeles para este domingo 17 de mayo

Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para un día y una noche con movimientos de nubes y presencia y ausencia de claros. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 59 grados Fahrenheit (15ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del suroeste que soplarán con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 5 y 5 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 73ºF (23ºC) de máxima y 73ºF (23ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 05:50 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:49 h. En total tendremos 14 horas de sol durante este domingo.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles se esperan nubes escasas. Las temperaturas se moverán entre los 57 y los 77 grados Fahrenheit (14 y 25ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 4% por la mañana, 1% por la tarde y 4% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de LA se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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