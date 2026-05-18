Editorial: por A.J. Bayne para juez en la Corte Superior del condado de Los Ángeles

En las elecciones primarias del 2 de junio, de todos los múltiples candidatos a gobernador, alcaldes, asambleístas, senadores estatales, concejales y otros funcionarios electos sometidos al voto del público, la elección de jueces es una de las maneras más importantes que tiene la comunidad para influir de manera directa en el ejercicio del poder y la toma de decisiones que inciden en sus vidas.

Para el puesto vacante en la Corte Superior del condado de Los Ángeles, Oficina 87, se miden tres candidatos: Anthony Bayne, David DeJute y Sharee Gordon.

A.J. (Anthony) Bayne es el único Defensor Público Adjunto entre los candidatos. Como tal, está encargado de la representación legal gratuita de acusados de cargos penales que no pueden pagar un abogado.

Es una tarea noble y difícil en la que el defensor acumula un conocimiento profundo de los problemas de los acusados de bajos recursos, una experiencia que le permitirá ejercer desde el primer día y un atributo importante a la hora de aumentar la confianza del público en el sistema.

De sus más de 30 años como abogado, más de 25 de ellos en el Condado de Los Ángeles. Tiene una presencia casi diaria en la corte. Los casos que defiende incluyen hasta asesinato en “circunstancias especiales”, donde los acusados podrían ser condenados a la pena capital.

Es el único de los candidatos con la calificación de respaldo “Bien Calificado” por la Asociación de Abogados del Condado de Los Ángeles (LACBA).

Por sus antecedentes y calificaciones, La Opinión considera que A.J. Bayne es el mejor candidato y pide a sus lectores votar por él.