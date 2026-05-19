El crimen organizado estaría usando pozos agrícolas como fosas clandestinas en Guanajuato

El estado de Guanajuato se ha convertido en una región con fuerte presencia del crimen organizado, por lo que los hechos de violencia y las muertes por disputas entre cárteles son cada vez más frecuentes.

En esa entidad existen entre 7,000 y 8,000 pozos de agua abandonados, muchos de ellos en zonas agrícolas, y algunos son utilizados por grupos criminales para ocultar cuerpos y restos humanos.

El presidente de la Confederación Agropecuaria de México, Mauricio Pérez Cabrera, señaló que en Guanajuato hay entre 26,000 y 28,000 pozos relacionados con actividades agrícolas, aunque estimó que alrededor del 30 por ciento ya no se encuentra en operación.

De acuerdo con el dirigente, parte de estos espacios se han convertido en un problema de seguridad debido a que permanecen abiertos y sin supervisión, según informó el diario Milenio.

Pérez Cabrera explicó que productores agrícolas ya han comenzado a sellar algunos pozos en desuso para evitar que continúen siendo utilizados con fines delictivos. Indicó que históricamente este procedimiento se realizaba con tierra, piedras y ramas, sin necesidad de maquinaria especializada.

🚨 En Guanajuato hay cerca de 8 mil pozos de agua abandonados… y muchos podrían estar siendo utilizados por grupos criminales para ocultar cuerpos.



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La problemática ha tomado relevancia luego de diversos hallazgos realizados en municipios como Juventino Rosas, Villagrán, Cortázar y Apaseo el Grande, donde colectivos de búsqueda y autoridades han localizado restos humanos dentro de pozos agrícolas abandonados.

Reportes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato consultados por Milenio, detallan que en pozos de Juventino Rosas se localizaron restos correspondientes a al menos cinco personas, mientras que en Villagrán se reportó el hallazgo de 19 víctimas más en distintos puntos.

Colectivos de búsqueda aseguran que la cifra podría ser mucho mayor. Tan solo en lo que va de 2026, organizaciones civiles reportan al menos 84 cuerpos localizados en pozos en desuso en distintas regiones del estado.

Ante esta situación, el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, confirmó recientemente que ya se implementan acciones para clausurar estos espacios.

Hasta abril de este año se habían sellado al menos cinco pozos ubicados en Villagrán y Juventino Rosas para impedir que continúen siendo reutilizados por la delincuencia organizada. Colectivos y habitantes de comunidades rurales también han solicitado una estrategia estatal para intervenir los pozos abandonados.

En la comunidad de Duarte, en León, autoridades auxiliares reconocieron que existen entre 15 y 20 pozos de noria en desuso y algunos han estado vinculados con hallazgos de cuerpos.

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