Más de 60 bolsas con restos humanos: hallan presunto crematorio clandestino en Jalisco
Luego de una denuncia anónima se descubrió un sitio en el municipio de Lagos de Moreno donde había restos humanos que aún desprendían humo y olor a quemado
Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco reportaron el hallazgo de un presunto crematorio clandestino y al menos 16 fosas en un predio ubicado en el municipio de Lagos de Moreno.
En el lugar también localizaron restos humanos calcinados y diversos indicios relacionados con posibles actividades criminales.
De acuerdo con los reportes difundidos por colectivos y medios locales como el diario La Jornada, el sitio habría sido localizado tras una denuncia anónima.
En la zona se encontraron puntos con cenizas, fragmentos óseos, tambos con sustancias químicas y zonas aparentemente utilizadas para la incineración de cuerpos.
Las buscadoras señalaron que algunos restos aún desprendían humo y olor a quemado al momento del hallazgo.
Las labores de búsqueda también derivaron en el hallazgo de aproximadamente 60 bolsas con restos humanos en distintos puntos de El Salto y Lagos de Moreno, además de tres cuerpos completos y varias osamentas, según informaron integrantes del colectivo.
Las madres buscadoras denunciaron que el predio ya había sido intervenido anteriormente por autoridades, pero presuntamente volvió a ser utilizado.
Asimismo, exigieron investigaciones exhaustivas y una mayor coordinación entre autoridades estatales y federales para atender la crisis de desapariciones que enfrenta Jalisco.
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