Más de 60 bolsas con restos humanos: hallan presunto crematorio clandestino en Jalisco

Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco reportaron el hallazgo de un presunto crematorio clandestino y al menos 16 fosas en un predio ubicado en el municipio de Lagos de Moreno.

En el lugar también localizaron restos humanos calcinados y diversos indicios relacionados con posibles actividades criminales.

De acuerdo con los reportes difundidos por colectivos y medios locales como el diario La Jornada, el sitio habría sido localizado tras una denuncia anónima.

En la zona se encontraron puntos con cenizas, fragmentos óseos, tambos con sustancias químicas y zonas aparentemente utilizadas para la incineración de cuerpos.

Estaremos subiendo los videos que logramos hacer el día de ayer en nuestro hallazgo en lagos de Moreno Jalisco informando todo lo que se vivió en ese lugar de terror para esas personas que perdieron la vida y que quizá muchas de ellas nunca jamás volverán a casa por la magnitud… pic.twitter.com/hUUAlXw9zu — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 18, 2026

Las buscadoras señalaron que algunos restos aún desprendían humo y olor a quemado al momento del hallazgo.

Las labores de búsqueda también derivaron en el hallazgo de aproximadamente 60 bolsas con restos humanos en distintos puntos de El Salto y Lagos de Moreno, además de tres cuerpos completos y varias osamentas, según informaron integrantes del colectivo.

Las madres buscadoras denunciaron que el predio ya había sido intervenido anteriormente por autoridades, pero presuntamente volvió a ser utilizado.

Asimismo, exigieron investigaciones exhaustivas y una mayor coordinación entre autoridades estatales y federales para atender la crisis de desapariciones que enfrenta Jalisco.

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