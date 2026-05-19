Más de 60 bolsas con restos humanos: hallan presunto crematorio clandestino en Jalisco

Luego de una denuncia anónima se descubrió un sitio en el municipio de Lagos de Moreno donde había restos humanos que aún desprendían humo y olor a quemado

Hallazgo de fosa

Las madres buscadoras denunciaron que el predio ya había sido intervenido anteriormente por autoridades, pero volvió a ser utilizado. Crédito: Madres Buscadoras De Jalisco | Cortesía

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Por  La Opinión

Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco reportaron el hallazgo de un presunto crematorio clandestino y al menos 16 fosas en un predio ubicado en el municipio de Lagos de Moreno.

En el lugar también localizaron restos humanos calcinados y diversos indicios relacionados con posibles actividades criminales.

De acuerdo con los reportes difundidos por colectivos y medios locales como el diario La Jornada, el sitio habría sido localizado tras una denuncia anónima.

En la zona se encontraron puntos con cenizas, fragmentos óseos, tambos con sustancias químicas y zonas aparentemente utilizadas para la incineración de cuerpos.

Las buscadoras señalaron que algunos restos aún desprendían humo y olor a quemado al momento del hallazgo.

Las labores de búsqueda también derivaron en el hallazgo de aproximadamente 60 bolsas con restos humanos en distintos puntos de El Salto y Lagos de Moreno, además de tres cuerpos completos y varias osamentas, según informaron integrantes del colectivo.

Las madres buscadoras denunciaron que el predio ya había sido intervenido anteriormente por autoridades, pero presuntamente volvió a ser utilizado.

Asimismo, exigieron investigaciones exhaustivas y una mayor coordinación entre autoridades estatales y federales para atender la crisis de desapariciones que enfrenta Jalisco.

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