Madres buscadoras de Jalisco hallan 28 bolsas con restos humanos

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco reportó el hallazgo de 28 bolsas con restos humanos y osamentas en una zona conocida como Las Pintitas, a unos seis kilómetros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

El descubrimiento ocurrió tras una denuncia anónima que alertó sobre posibles puntos de inhumación clandestina en un predio de difícil acceso.

Integrantes del colectivo acudieron al lugar y comenzaron trabajos de búsqueda con herramientas manuales, donde confirmaron la presencia de restos humanos en avanzado estado de descomposición.

A través de redes sociales, las madres buscadoras difundieron un mensaje en el que contrastaron la atención internacional que recibe Guadalajara rumbo al Mundial de Futbol 2026 con la crisis de desapariciones que enfrenta Jalisco.

“Mientras el mundo mira hacia el Aeropuerto de Guadalajara por el Mundial, a solo 6 km, en Las Pintitas, de la tierra brota dolor: 28 bolsas con restos humanos y osamentas”, señalaron.

La activista Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, respaldó la denuncia y pidió no dejar solas a las familias que buscan a sus desaparecidos en Jalisco. “La desesperación de las madres de Jalisco es una herida compartida por todas”, expresó.

El hallazgo ocurre en medio de una creciente preocupación por la localización de fosas clandestinas en la entidad. Colectivos de búsqueda han advertido que zonas cercanas al aeropuerto y al estadio Akron, sede del Mundial 2026, acumulan cientos de restos humanos encontrados en los últimos años.

Hasta el momento, autoridades estatales no han informado el número estimado de víctimas ni avances sobre posibles identificaciones de los restos localizados.

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