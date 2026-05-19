Expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por tres delitos en caso de rescate de compañía aérea

Un juzgado de la Audiencia Nacional española ha imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra durante la pandemia de COVID-19 y lo considera como el presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”.

Este martes están registrando la oficina del exjefe del ejecutivo socialista (2004-2011) y otras tres sedes mercantiles, informaron fuentes jurídicas a la agencia EFE.

Primera vez en democracia

En 2024, La Fiscalía Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana, reporta la agencia EFE.

Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno es imputado por la justicia.

La imputación fue decidida por el juez José Luis Calama que el pasado 3 de marzo asumió la competencia sobre esta causa que investiga un posible delito de blanqueo en la aerolínea Plus Ultra.

Reacción de Zapatero

“Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad“, garantizó Zapatero en un video remitido a los medios después de recibir una notificación de la Audiencia Nacional española citándolo como investigado para el próximo 2 de junio.

Ante esa citación, el político español expresó su disposición “por supuesto” a colaborar con la justicia, pero asegura que “jamás” ha tenido ninguna sociedad mercantil, “ni en España ni fuera de España”, ni directamente ni a través de terceros, ni ha participado en ninguna operación de ese tipo.

Añade que todos los ingresos y remuneraciones de su actividad privada han sido declarados vía IRPF (Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas) con absoluta transparencia y legalidad. “Quiero reafirmar con toda contundencia -recalca- que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra ni ante ninguna otra administración”.

Zapatero expresa asimismo que va a ejercer su derecho a la defensa “con toda la firmeza y toda la convicción”, y avanza que en los próximos días atenderá a los medios de comunicación.