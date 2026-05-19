FBI halla más de 30 armas en viviendas de sospechosos del ataque a mezquita de San Diego

Las autoridades federales y locales decomisaron más de 30 armas de fuego, una ballesta, municiones y equipo táctico en tres domicilios vinculados con los dos sospechosos del ataque armado contra el Centro Islámico de San Diego, California, un hecho que dejó cinco muertos, incluidos los propios atacantes.

El FBI en San Diego informó este martes que durante los cateos realizados en propiedades relacionadas con los sospechosos, de 17 y 18 años, también fueron encontrados dispositivos electrónicos y diverso material táctico que ahora forma parte de la investigación federal. De acuerdo con el FBI, las autoridades buscan determinar si los jóvenes actuaron solos o si tenían planes adicionales.

“Se recuperaron más de 30 armas de fuego y una ballesta en las viviendas registradas”, declaró Remily durante una conferencia de prensa en San Diego. El funcionario agregó que los investigadores analizan escritos y evidencia digital hallada durante los allanamientos.

El ataque ocurrió el lunes en el Islamic Center of San Diego, considerada la mezquita más grande del condado. Según la policía, los agresores abrieron fuego contra varias personas afuera del recinto y posteriormente fueron encontrados muertos dentro de un vehículo, aparentemente por heridas autoinfligidas.

Las autoridades confirmaron que tres hombres murieron durante el tiroteo, entre ellos un guardia de seguridad identificado como Amin Abdullah, quien intentó detener a los atacantes y activar los protocolos de emergencia del recinto. El FBI y la policía de San Diego investigan el caso como un posible crimen de odio.

De acuerdo con la agencia Reuters y otros medios estadounidenses, en el automóvil de los sospechosos fueron encontrados escritos antiislámicos y mensajes de odio. Investigadores también analizan un presunto manifiesto difundido en internet con referencias extremistas, racistas y antimusulmanas.

El jefe de la Policía de San Diego, Scott Wahl, señaló que la madre de uno de los sospechosos había alertado horas antes a las autoridades sobre la desaparición de su hijo y el robo de varias armas de fuego de su vivienda. “La madre informó que su hijo estaba suicida y que se había llevado armas y un vehículo”, indicó Wahl.

La mezquita alberga además una escuela y un centro comunitario. Autoridades locales confirmaron que todos los menores presentes fueron evacuados y puestos a salvo tras el ataque.

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