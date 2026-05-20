Madre deja solo a un bebé para reunirse con amigos en McDonald’s y termina arrestada en Maryland

Una adolescente de Maryland enfrenta cargos por negligencia infantil luego de que las autoridades aseguraran que dejó solo en casa a su bebé de 6 meses para reunirse con amigos en un restaurante McDonald’s.

La detenida fue identificada como Kira Faust, de 19 años, quien fue arrestada el lunes tras una intervención de la policía en Aberdeen, Maryland.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Aberdeen Police Department, los agentes acudieron a una vivienda después de recibir una alerta relacionada con un bebé que había sido dejado sin supervisión.

“Al llegar, los oficiales localizaron al bebé sin supervisión en condiciones inseguras e insalubres”, señalaron las autoridades.

La madre habría viajado varios kilómetros para reunirse con amigos

La policía informó que, con apoyo del Bel Air Police Department, los agentes localizaron posteriormente a Faust, quien presuntamente admitió haber dejado al menor solo mientras se encontraba con amigos en un McDonald’s de Bel Air.

Según las autoridades, el restaurante está ubicado aproximadamente a 10 millas del lugar donde permanecía el bebé.

El Aberdeen Police Department indicó que tomó custodia temporal del menor mientras trabajadores de Servicios de Protección Infantil coordinaban una ubicación segura para el niño.

Además, el UM Upper Chesapeake Medical Center proporcionó artículos esenciales para el cuidado del bebé durante la emergencia.

La joven trabajaba en una guardería, según reportes

Las autoridades confirmaron que la joven arrestada es la madre del bebé.

Faust fue acusada formalmente de negligencia infantil y posteriormente quedó en libertad bajo reconocimiento personal, de acuerdo con la policía.

Registros de LinkedIn citados en reportes locales indican que la joven trabajaba recientemente como maestra de guardería en Churchville Presbyterian Preschool and Daycare, en Aberdeen.

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