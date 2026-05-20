Patrulla Fronteriza descubre a 19 migrantes ocultos en túneles de drenaje en San Diego

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 19 migrantes mexicanos que se encontraban ocultos en un sistema de drenaje cercano a la frontera entre Tijuana y San Diego, en California.

Entre los arrestados había tres menores de edad no acompañados y dos presuntos traficantes de personas con antecedentes por delitos relacionados con narcotráfico.

De acuerdo con reportes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el grupo fue localizado dentro de túneles y canales pluviales utilizados para intentar ingresar de manera irregular a territorio estadounidense.

La detección ocurrió gracias a sistemas de videovigilancia y a un operativo especializado en la zona fronteriza de San Diego.

Las autoridades identificaron a los hermanos Iván y Raudel Carrillo Padilla, de 31 y 35 años, respectivamente, como presuntos responsables del cruce del grupo.

Según un reporte oficial consultado por Univision, ambos fueron condenados en 2017 por delitos relacionados con posesión, transporte e intención de vender metanfetamina en California.

Además, Iván Carrillo Padilla había sido deportado nuevamente tras un arresto vinculado a drogas en Oregon en 2019.

Tras el hallazgo, agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron una inspección completa del sistema de drenaje para descartar la presencia de más personas ocultas en el área.

Los migrantes quedaron bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses para el procesamiento correspondiente.

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