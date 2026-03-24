Agentes de CBP arrestan a conductor por contrabando de mexicano en San Diego

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) arrestaron a un conductor sospechoso de intentar introducir de contrabando a un ciudadano mexicano que estaba escondido en un compartimento construido en el tanque de gasolina de un vehículo en el puerto de San Ysidro.

La CBP informó este lunes del incidente, que ocurrió aproximadamente a las 7:30 p.m. del 27 de febrero, cuando agentes federales detuvieron a un hombre de 20 años que conducía una camioneta GMC SUV 2025.

CBP officers in San Ysidro found something pretty different inside of the gas tank of a vehicle.



After a K9 alert, officers found a Mexican man inside of the gas tank of an SUV. The man was hidden inside a non-factory compartment constructed into the vehicle.



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De acuerdo con la Patrulla Fronteriza, una inspección inicial con un equipo canino K-9 detectó irregularidades en la parte inferior de la camioneta.

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Los agentes llevaron el vehículo hasta un área de inspección secundaria, donde encontraron a una persona escondida en un compartimento no original en la zona del tanque de gasolina, dijo la agencia federal de inmigración.

Se informó que el personal de emergencia trasladó al hombre al Scripps Mercy Hospital, en Chula Vista, para que fuera atendido por las quemaduras en el cuerpo que sufrió en su intento por cruzar la frontera.

“Este caso pone de manifiesto las tácticas peligrosas e inhumanas empleadas por los contrabandistas que priorizan las ganancias sobre la vida humana”, dijo la directora del puerto de San Ysidro, Mariza Marín, en un comunicado.

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“Gracias a la vigilancia y profesionalismo de los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, esta persona fue localizada y rescatada de una situación de riesgo vital, recibiendo posteriormente la atención médica necesaria”, dijo la funcionaria.

Las autoridades no proporcionaron la identidad del ciudadano mexicano, quien permanece hospitalizado y bajo custodia.

En el comunicado, Marín reiteró que la CBP mantiene su compromiso de desarticular las operaciones de contrabando de personas que ponen en peligro a la ciudadanía.

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La agencia federal dijo que el conductor, cuya identidad no ha sido revelada, fue arrestado e ingresado en el Centro Correccional Metropolitano de San Diego.

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