¿Por qué el gobierno de Trump creó el Escudo de las Américas?

Seamos claros: el hemisferio occidental ya no está aislado de las crecientes amenazas de seguridad que están redefiniendo al resto del mundo.

Los cárteles criminales transnacionales hoy rivalizan con los gobiernos en recursos, armamento y control territorial. China está expandiendo su presencia estratégica en América Latina mediante inversiones en puertos, infraestructura de telecomunicaciones, minería y energía. Rusia e Irán continúan buscando influencia en el patio trasero de Estados Unidos. Y en este contexto, el emergente marco denominado “Shield of the Americas” no representa simplemente una iniciativa regional de seguridad, sino una doctrina estratégica necesaria para proteger la soberanía, la prosperidad y la estabilidad de todo el hemisferio.

Durante décadas, Washington trató a América Latina y el Caribe como un escenario secundario. Sin embargo, esa complacencia tuvo consecuencias. Según el Comando Sur de Estados Unidos, la región bajo su responsabilidad abarca 32 países y aproximadamente 15,6 millones de millas cuadradas, gran parte de ellas cada vez más vulnerables al crimen organizado, el narcotráfico, las redes de migración ilegal, las amenazas cibernéticas y la influencia extranjera hostil.

Hoy, los cárteles de la droga son empresas multinacionales fuertemente armadas que generan miles de millones de dólares anuales a través del tráfico de fentanilo, el contrabando de personas, la extorsión y la minería ilegal. En muchas regiones, ejercen más autoridad que los propios gobiernos locales. Solo México continúa sufriendo decenas de miles de homicidios vinculados a los cárteles cada año, mientras que la producción de cocaína en partes de Sudamérica se mantiene cerca de máximos históricos.

La violencia y la inestabilidad generadas por estas organizaciones no se detienen en las fronteras nacionales. Se trasladan hacia el norte e impactan en las comunidades estadounidenses a través del narcotráfico, las redes de pandillas y las crisis migratorias.

Por eso el concepto de “Shield of the Americas” es importante. Reconoce que el hemisferio occidental debe abordar la seguridad de manera colectiva y no mediante esfuerzos nacionales aislados. El énfasis de la iniciativa en el intercambio de inteligencia, la coordinación militar, las operaciones contra los cárteles y la interoperabilidad regional refleja la realidad de que las amenazas modernas son, por diseño, transnacionales.

Sin duda, los críticos presentarán esta cooperación como una militarización. Pero la alternativa es permitir que imperios criminales y rivales autoritarios llenen el vacío.

La verdad es simple: las instituciones débiles invitan a la explotación. Allí donde colapsa la gobernanza, prosperan los cárteles. Donde se expande la desesperación económica, las potencias adversarias ganan influencia. Y cuando los aliados democráticos no coordinan sus esfuerzos, la inestabilidad se vuelve contagiosa.

Tras la visita del presidente Trump a Beijing, es importante señalar que el creciente papel de China en América Latina subraya la urgencia de la situación.

Beijing ha invertido fuertemente en puertos, infraestructura de telecomunicaciones, redes energéticas y minerales estratégicos en todo el hemisferio. Estas inversiones son instrumentos de influencia geopolítica.

Empresas vinculadas a China ya mantienen posiciones cercanas a rutas marítimas críticas y corredores logísticos que podrían tener enormes implicancias estratégicas en futuros conflictos.

Al mismo tiempo, Irán ha ampliado sus vínculos con regímenes antiestadounidenses en la región, mientras que Rusia continúa impulsando campañas de desinformación y acercamientos militares pese a las presiones económicas derivadas de la guerra.

El hemisferio occidental ya no puede permitirse asumir que la geografía, por sí sola, garantiza seguridad.

“Shield of the Americas” también tiene una dimensión económica importante. La estabilidad impulsa las inversiones. La seguridad fortalece la resiliencia de las cadenas de suministro. Y los países que logran combatir eficazmente el crimen organizado y la corrupción se vuelven destinos más atractivos para la manufactura, el desarrollo energético, el turismo y el crecimiento de infraestructura.

Esto es especialmente relevante mientras Estados Unidos busca reducir su dependencia de cadenas de suministro extranjeras hostiles o inestables.

Igualmente importante es el enfoque de la iniciativa en la interoperabilidad entre naciones aliadas. El Comando Sur de Estados Unidos ha enfatizado durante años la cooperación en seguridad en toda la región, incluyendo la respuesta ante desastres, las operaciones antidrogas y los ejercicios conjuntos de entrenamiento. El marco “Shield” amplía esa lógica hacia una postura hemisférica más unificada y capaz de responder rápidamente a amenazas compartidas.

El hemisferio occidental posee enormes ventajas si logra alinearse adecuadamente: vastos recursos naturales, capacidad agrícola, reservas energéticas, vías marítimas estratégicas y un panorama político mayormente democrático. Sin embargo, esas ventajas solo podrán preservarse mediante una seguridad coordinada y el fortalecimiento institucional.

Es importante destacar que este esfuerzo no debe verse únicamente desde una perspectiva militar. La seguridad duradera requiere sistemas judiciales sólidos, mecanismos efectivos contra la corrupción, integridad fronteriza, confiabilidad energética y oportunidades económicas. Los cárteles prosperan donde falla la gobernanza. Los adversarios extranjeros ganan influencia donde persisten la pobreza y la inestabilidad.

Por lo tanto, “blindar las Américas” significa fortalecer las instituciones tanto como desplegar aeronaves o patrullas navales. Incluso analistas que apoyan la iniciativa han sostenido que la reforma institucional debe acompañar la cooperación en seguridad para que la estrategia tenga éxito a largo plazo.

Estados Unidos no puede resolver simultáneamente todas las crisis globales. Pero sí puede y debe priorizar la seguridad de su propio hemisferio. Unas Américas estables, prósperas y cooperativas fortalecerían enormemente la posición estratégica de Estados Unidos en un mundo cada vez más peligroso.

La Doctrina Monroe alguna vez reflejó el reconocimiento de que la influencia hostil externa en el hemisferio occidental representaba riesgos directos para la seguridad estadounidense. El siglo XXI requiere una versión modernizada de ese entendimiento: una basada no en la dominación, sino en la asociación, la soberanía y la defensa mutua frente a amenazas criminales y geopolíticas.

Además, bajo el liderazgo de la ex secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, quien también se desempeña como enviada especial de la iniciativa “Shield of the Americas”, el esfuerzo ha adquirido una renovada urgencia y visibilidad. Su enfoque en fortalecer la cooperación en seguridad fronteriza, combatir a los cárteles transnacionales y profundizar la coordinación operativa entre aliados hemisféricos refleja el creciente reconocimiento de que la seguridad de Estados Unidos comienza mucho más allá de sus propias fronteras.

Al elevar la iniciativa tanto en el plano diplomático como estratégico, Noem ha contribuido a posicionar a “Shield of the Americas” como una piedra angular de la estabilidad regional y la defensa colectiva.

“Shield of the Americas” representa el reconocimiento de que la era de las respuestas fragmentadas ha terminado. Ya sea frente a los cárteles del fentanilo, la ciberguerra, la trata de personas o el avance estratégico extranjero, las naciones del hemisferio enfrentan peligros comunes que exigen una determinación común.

Si las naciones democráticas de las Américas no logran construir juntas ese escudo, otros explotarán las grietas.

(*) Duggan Flanakin, analista de políticas de CFACT (Committee For A Constructive Tomorrow).

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