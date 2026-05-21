Air France y Airbus son declaradas culpables de homicidio involuntario por el accidente aéreo ocurrido en 2009

Air France y Airbus fueron declaradas culpables de homicidio involuntario por el accidente aéreo de 2009 que causó la muerte de 228 personas.

El Tribunal de Apelaciones de París declaró culpables a la aerolínea y al fabricante de aeronaves de homicidio involuntario corporativo por el incidente, en el que el vuelo AF447, que cubría la ruta Río de Janeiro-París, cayó en el océano Atlántico.

El avión de pasajeros sufrió una pérdida de sustentación durante una tormenta y se precipitó al agua, causando la muerte de sus 216 pasajeros y 12 miembros de la tripulación.

Un tribunal había absuelto previamente a las compañías en abril de 2023, pero fueron declaradas culpables este jueves después de un juicio de apelación de ocho semanas.

Familiares de algunos de los pasajeros, entre los que se encontraban principalmente ciudadanos franceses, brasileños y alemanes, se reunieron el jueves para escuchar el veredicto.

Se pidió a las compañías que paguen la multa máxima de 225.000 euros (US$261.720) cada una; sin embargo, algunas familias de las víctimas han criticado la cantidad, considerándola una sanción simbólica.

No obstante, el fallo podría considerarse perjudicial para la reputación de las compañías.

Getty Images. La caja negra del avión fue encontrada tras meses de búsqueda en aguas profundas en 2011.

Durante sus alegatos finales en noviembre, los fiscales adjuntos afirmaron que el comportamiento de las compañías había sido “inaceptable”, acusándolas de “decir disparates e inventarse argumentos”.

Tanto Airbus como Air France han negado reiteradamente las acusaciones, y los abogados franceses creen que probablemente presentarán nuevas apelaciones.

La BBC se puso en contacto con ambas empresas para obtener comentarios, pero aún no han respondido.

La investigación

El Airbus A330 desapareció de los radares durante una tormenta el primero de junio de 2009, y sus restos fueron encontrados tras una larga búsqueda en 10.000 km² del fondo marino.

La caja negra fue encontrada tras meses de búsqueda en aguas profundas en 2011.

Todos los ocupantes de la aeronave murieron cuando ésta se estrelló en el mar desde una altura de 11.580 metros, convirtiéndose en el incidente más mortífero en la historia de la aviación francesa.

El accidente dio lugar a una compleja operación de recuperación en una zona remota del océano Atlántico, a más de 1.127 km de la costa de Sudamérica.

Durante las búsquedas iniciales, el gobierno francés fue responsable de la investigación del accidente y las fuerzas brasileñas se encargaron de la recuperación de los cuerpos.

En los primeros 26 días de búsqueda se recuperaron 51 cuerpos, muchos de ellos aún sujetos a sus asientos.

Un familiar que habló con BBC News Brasil en 2019 dijo que solo pudo enterrar los restos de su hijo más de dos años después del incidente.

Nelson Marinho Filho, ingeniero de 40 años, estuvo a punto de perder el vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Galeão de Río de Janeiro y fue la última persona en abordar, según personal de Air France.

Las víctimas procedían de 33 países diferentes, entre ellas 58 brasileños, 61 franceses, 26 alemanes, 2 estadounidenses, 5 británicos y 3 irlandeses.

BBC:

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