Asesinó a tiros a su amante embarazada en Pensilvania porque tenía una nueva novia

Un hombre de Pensilvania acusado de asesinar a una mujer embarazada que creía esperaba un hijo suyo comenzó esta semana el juicio por un caso que la fiscalía describe como un intento por ocultar una “doble vida”.

El acusado, Isaac Smith, de 30 años, enfrenta cargos de homicidio criminal y homicidio de un niño no nacido por la muerte de Karli Short, de 26 años, quien tenía cinco meses de embarazo cuando fue asesinada en septiembre de 2021, según documentos judiciales obtenidos por la filial local de ABC, WTAE.

El proceso judicial comenzó el martes en Pensilvania.

La víctima esperaba convertirse en madre primeriza

Según los fiscales, Karli Short vivía en la casa de su tío en Furnace Alley, en McKeesport, una ciudad ubicada al sureste de Pittsburgh.

Las autoridades sostienen que la mujer y Isaac Smith habían mantenido una relación sentimental, aunque el acusado afirmó posteriormente que el vínculo había sido ocasional y que ya tenía una nueva pareja.

Documentos judiciales indican que Short creía que Smith era el padre del bebé y que incluso le había pedido ayuda económica. Dos días antes del crimen también le envió mensajes relacionados con una futura fiesta de revelación de género.

De acuerdo con el testimonio citado por la fiscalía, el tío de la víctima escuchó a la mujer hablando por teléfono la mañana del asesinato.

“¿Vas a venir por el frente o por atrás?”, recordó haber escuchado antes de que ella saliera al patio y se oyera un disparo.

Fiscalía asegura que el acusado quería ocultar su relación

Los fiscales del condado de Allegheny sostienen que Isaac Smith atrajo a la víctima al exterior de la vivienda y la asesinó.

Horas después del crimen, el acusado acudió voluntariamente a la sede de la policía del condado de Allegheny y participó en una entrevista de aproximadamente tres horas, asegurando que quería limpiar su nombre.

Durante el interrogatorio, reconoció haber tenido relaciones con la víctima y afirmó que estaba dispuesto a asumir responsabilidades si el niño resultaba ser suyo.

Un detective declaró en el tribunal que inicialmente los investigadores consideraron creíbles sus declaraciones.

Sin embargo, la fiscalía sostiene que el acusado actuó porque temía que el embarazo destruyera su nueva relación sentimental.

La defensa insiste en que el acusado quería apoyar al bebé

Los fiscales argumentaron que, al momento del crimen, Isaac Smith creía que podía ser el padre del bebé, aunque posteriormente pruebas de ADN revelaron que no lo era.

La acusación señaló además que el acusado había comenzado recientemente una nueva relación y que su pareja acababa de conocer a sus padres días antes del asesinato.

Según la fiscalía, el sospechoso tenía un “motivo claro” porque no quería que su vida sentimental quedara expuesta.

Por su parte, la defensa intenta demostrar que el acusado estaba dispuesto a apoyar económicamente a la víctima y al bebé en caso de confirmarse la paternidad.

El juicio podría extenderse durante aproximadamente dos semanas.

El obituario de Karli Short señalaba que estaba “extremadamente emocionada” por convertirse en madre primeriza y esperaba dar a luz en febrero de 2022.

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