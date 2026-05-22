Boeing recibe luz verde para fabricar el MQ-25A Stingray: el primer dron de reabastecimiento del US Navy

La US Navy está a punto de dar un paso grande en una de las transformaciones más interesantes de su aviación naval. El MQ-25A Stingray, el dron de reabastecimiento en vuelo desarrollado por Boeing, acaba de entrar en una fase que lo acerca de verdad a los portaaviones y a la operación cotidiana de la flota. No se trata de un experimento más ni de una promesa a largo plazo. Es, directamente, el primer avión no tripulado diseñado desde cero para repostar combustible en el aire.

El Stingray llega para resolver un problema muy concreto que la Marina de Estados Unidos arrastra desde hace años. Hoy buena parte de la tarea de reabastecimiento recae en aviones tripulados que deben dividir su tiempo entre la misión de combate y un trabajo de apoyo que consume recursos valiosos. Con este dron, la US Navy gana una plataforma pensada para estirar el alcance operativo de sus aeronaves sin exigirle lo mismo a un piloto humano.

Un dron pensado para trabajar desde el portaaviones

El MQ-25A Stingray entrará en fase de producción tras superar pruebas de despegue y vuelo Crédito: Boeing | Cortesía

El MQ-25A Stingray fue concebido para operar en el entorno más exigente de todos, la cubierta de un portaaviones. Eso significa despegues, aterrizajes y maniobras en un espacio reducido, con condiciones variables y con una precisión que no admite margen de error. Su diseño responde a esa realidad desde el inicio, y por eso se habla de una aeronave que marca un antes y un después en la aviación embarcada.

El programa ya superó pruebas importantes de vuelo y autonomía, con despegues, aterrizajes y navegación controlada en escenarios de ensayo que demostraron que el sistema puede funcionar con solvencia. En esa lógica, el Stingray no es solo una máquina voladora, sino una pieza integrada en una cadena operativa más amplia, donde el control terrestre, la automatización y la supervisión humana trabajan juntos.

La Marina aprobó su paso a producción inicial a baja cadencia, una señal clara de que el programa dejó atrás la fase más experimental y ya pisa terreno industrial. En términos simples, el proyecto entra en esa zona donde los prototipos empiezan a convertirse en unidades reales y donde la idea se vuelve capacidad militar concreta.

Capacidades del MQ-25A Stingray

Lo que hace especial a este dron no es solo su condición de pionero, sino lo que puede aportar a la flota. Su misión principal es transferir combustible en vuelo a otros aviones, una tarea clave para ampliar el radio de acción de los cazas embarcados y permitir que vuelen más lejos sin depender tanto de bases cercanas.

Entre sus capacidades más destacadas están su autonomía de misión, su integración con sistemas de control remoto y su capacidad para operar en coordinación con la aviación tripulada. Esa combinación le da a la US Navy una herramienta flexible, útil y muy práctica en escenarios donde cada milla náutica cuenta. No reemplaza al cazabombardero, pero sí le quita de encima una tarea logística que antes le restaba tiempo y disponibilidad.

Las fuentes consultadas también señalan que el MQ-25A tiene una envergadura de 22.9 metros, una longitud de 15.5 metros y un motor Rolls-Royce AE 3007N. Además, puede transportar y transferir una cantidad importante de combustible, algo que lo convierte en una especie de puente aéreo inteligente dentro de la flota embarcada. Su aporte no está en el combate directo, sino en multiplicar el alcance y la persistencia de los aviones que sí llevan armamento.

Pieza clave para la renovación de las capacidades del US Navy

El gran valor del Stingray no está únicamente en su tecnología, sino en lo que representa. Es el primer dron embarcado creado específicamente para reabastecimiento aéreo, y eso lo coloca en una categoría nueva dentro de la defensa moderna. Hasta ahora, los drones habían avanzado en vigilancia, reconocimiento y ataque, pero este programa abre una ruta distinta, mucho más vinculada a la logística y al soporte de operaciones.

Ese cambio es más importante de lo que parece. En el mundo militar, las plataformas que resuelven tareas invisibles suelen terminar siendo las más decisivas. Un avión que repostea a otros puede no llamar tanto la atención como un caza supersónico, pero su impacto en la operación real es enorme. Sin combustible no hay misión larga, no hay permanencia y no hay proyección de fuerza.

Por eso el MQ-25A Stingray importa tanto. Porque introduce una manera nueva de pensar la aviación naval, una donde los sistemas no tripulados dejan de ser una rareza y empiezan a ocupar funciones críticas dentro de la cadena operativa. Y porque, además, lo hace en un momento en que la US Navy busca ampliar alcance, reducir presión sobre sus pilotos y ganar eficiencia en el mar.

El Stingray aún tiene camino por recorrer antes de entrar plenamente en servicio, pero ya dio el paso más difícil. Dejó de ser una idea atractiva en PowerPoint y pasó a convertirse en una aeronave real, con producción en marcha y una misión que puede redefinir el futuro de los portaaviones estadounidenses.

Sigue leyendo:

• Tecnología furtiva y alcance récord: así será GHOST el nuevo dron de la Fuerza Aérea

• Guerra asimétrica: los drones baratos desafían a Israel

• Robots contra robots: lo que una operación en Ucrania revela sobre cómo serán las guerras en el futuro cercano