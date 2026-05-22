Confirman secuela literaria de “El Padrino” para 2027

“El Padrino”, considerada una de las obras literarias más exitosas tras su salto al cine, expandirá su universo con una nueva novela que continuará los acontecimientos de la icónica familia mafiosa y centrará la narrativa en Connie Corleone, la única hija de Don Vito Corleone.

De acuerdo con un comunicado de la editorial Random House, la secuela de esta obra literaria se titulará “Connie” y correrá a cargo de Adriana Trigiani, autora de éxitos como “The Shoemaker’s Wife” y “The View From Lake Como”.

En el anuncio también se reveló que esta secuela explorará la evolución de “un personaje que durante años permaneció en un segundo plano” dentro de una familia dominada por figuras masculinas como Vito, Sonny y Michael.

“La novela ahondará en cómo Connie intenta forjar su propio destino en un entorno marcado por el poder, la violencia y unas reglas que parecen diseñadas exclusivamente para hombres”, se lee en el escrito.

En este sentido, la autora Adriana Trigiani explicó que si bien el personaje principal de esta novela será uno completamente diferente al original, el enfoque de la obra mantendrá su esencia: “Quienes subestimaron a Don Vito Corleone y a Michael Corleone lo pagaron caro. Con Connie Corleone ocurrirá exactamente lo mismo”, señaló.

Pese a que en la actualidad el público asocia “El Padrino” con la trilogía cinematográfica dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada por Marlon Brando y Al Pacino, la historia original se remonta a la novela de Mario Puzo, publicada a nivel mundial en el año 1969.

Sería el gran éxito del libro y estas adaptaciones cinematográficas lo que convirtieron a esta historia en un fenómeno cultural. Por esta razón, Antonio Puzo, hijo del escritor, optó por otorgar su respaldo a “Connie”, que según la editorial Random House, llegará a los estantes en 2027.

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