Dallas: pronóstico del tiempo para este viernes 22 de mayo

Este viernes 22 de mayo se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 86 grados Fahrenheit (30ºC). La probabilidad de lluvia será del 55% y se prevén más nubes que claros. Además, se estiman ráfagas de viento de hasta 5.59 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 68 grados Fahrenheit (20ºC), con una probabilidad de precipitación del 55%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 6.84 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada será de 90ºF (32ºC) de máxima y 90ºF (32ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:24 h y el crepúsculo será a las 20:24 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que habrá más nubes que claros con tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 81 grados Fahrenheit (20 y 27ºC). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 96% por la mañana, 67% por la tarde y 96% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. El mes más cálido del año en Dallas es agosto, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes con más días húmedos en Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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