Lupita Nyong’o responde a las críticas por interpretar a Helena de Troya en “The Odyssey”

A solo dos meses del estreno de la cinta “The Odyssey”, basada en la obra clásica atribuida a Homero, la actriz Lupita Nyong’o se pronunció sobre la serie de críticas que han surgido por su fichaje como ‘Helena de Troya’, personaje que en la tradición literaria ha sido descrito como “la mujer más bella del mundo”.

En una charla con la revista Elle, la estrella de “A Quiet Place Day One” y “Black Panther” hizo frente a los comentarios negativos que en los que se cuestionó que una actriz afrodescendiente interpretara a ‘Helena de Troya’ en la producción de Christopher Nolan, desarrollada por Universal Pictures.

De manera contundente, Lupita Nyong’o aclaró que la adaptación de “La Odisea” realizada por Nolan corresponde a una historia mitológica y no a una representación histórica, por lo que prefiere hacer caso omiso a los comentarios negativos.

“Apoyo mucho la intención de Chris con esta historia y con la versión que está contando. Nuestro elenco es representativo del mundo. No pierdo el tiempo pensando en defenderme. Las críticas existirán, las aborde o no“, declaró a la revista.

Sobre los estándares de belleza atribuidos al personaje desde la tradición literaria, la famosa de 43 años se dijo indiferente y cuestionó de manera contundente:

“No se puede interpretar la belleza. ¿Qué hay más allá de la belleza? ¿Qué hay más allá de la apariencia? Esa es la clave al trabajar con un texto tan conocido, que ha sido estudiado, interpretado y del que se han derivado muchas ideas. La investigación podría ser interminable”, recalcó.

Para finalizar, Nyong’o reafirmó su apoyo a la visión del cineasta Christopher Nolan pese a las críticas que su decisión generó en redes sociales: “Es algo extraordinario formar parte de La Odisea, porque es una obra grandiosa. Abarca mundos. Por eso el elenco es el que es. Estamos inmersos en la narrativa épica de nuestro tiempo. Me sentí profundamente honrada de que me confiaran este papel”, precisó.

Las declaraciones de la histrionisa se dan de cara a los señalamientos de Matt Walsh, conductor vinculado a The Daily Wire. En una inesperada serie de tuits, el presentador publicó un mensaje desde su cuenta de X cuestionando la lista de artistas que conforman al elenco de “The Odyssey”.

“Nadie en el planeta piensa que Lupita Nyong’o sea ‘la mujer más bella del mundo’. Pero Christopher Nolan sabe que lo tacharían de racista si le diera el papel de ‘la mujer más bella’ a una mujer blanca”, mencionó en su perfil.

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