Aumenta el uso de cannabis entre adultos mayores, te contamos por qué

Un creciente número de adultos mayores recurre al cannabis comestible como un tratamiento alternativo, especialmente tras la legalización del cannabis en varios estados de EE.UU. Este grupo busca alivio para el dolor crónico, trastornos del sueño, ansiedad y depresión.

Los participantes en un estudio a este respecto, publicado en JAMA Network Open, expresaron preocupación por los efectos secundarios de medicamentos convencionales, como la somnolencia y la dependencia, lo que les impulsa a explorar el cannabis como una opción más natural y segura.

Muchos adultos mayores han intentado otras modalidades de tratamiento sin obtener resultados satisfactorios, lo que fomenta su interés en el cannabis como una última alternativa para mejorar su calidad de vida.

Percepciones sobre productos de cannabis

Los participantes del estudio mostraron una clara preferencia por los productos que combinan tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD), considerándolos más efectivos para el manejo de sus síntomas, aunque también manifestaron dudas sobre la dosificación y los efectos psicoactivos.

A pesar del creciente interés, muchos adultos mayores se sienten inseguros sobre qué productos son más seguros y eficaces, lo que refleja la necesidad de una mejor orientación médica y educativa.

Los hallazgos sugieren que es esencial proporcionar a los adultos mayores información basada en evidencia que les ayude a tomar decisiones informadas y seguras sobre el uso de cannabis para manejar sus problemas de salud.

Interacciones entre el cannabis y otros medicamentos

El cannabis puede interactuar con varios medicamentos que son comunes en adultos mayores, sobre todo porque puede aumentar la somnolencia, alterar la presión arterial y cambiar cómo el hígado procesa ciertos fármacos.

Interacciones más importantes:

Sedantes y depresores del sistema nervioso central : benzodiacepinas, opioides, alcohol, antihistamínicos y algunos relajantes musculares pueden producir más somnolencia, mareo y riesgo de caídas si se combinan con cannabis.

: benzodiacepinas, opioides, alcohol, antihistamínicos y algunos relajantes musculares pueden producir más somnolencia, mareo y riesgo de caídas si se combinan con cannabis. Anticoagulantes : con warfarina se han reportado aumentos del RIN y más riesgo de sangrado.

: con warfarina se han reportado aumentos del RIN y más riesgo de sangrado. Antidepresivos y antipsicóticos : algunas combinaciones pueden intensificar efectos secundarios, como sedación o cambios en la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

: algunas combinaciones pueden intensificar efectos secundarios, como sedación o cambios en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Medicamentos que afectan el corazón o la presión : simpaticomiméticos, anticolinérgicos, betabloqueantes y diuréticos pueden interactuar y favorecer taquicardia o cambios de presión.

: simpaticomiméticos, anticolinérgicos, betabloqueantes y diuréticos pueden interactuar y favorecer taquicardia o cambios de presión. Otros fármacos metabolizados por el hígado: el CBD y el THC pueden modificar enzimas hepáticas, cambiando la concentración de medicamentos como clobazam, teofilina, clozapina u olanzapina.

Por qué importa más en mayores. En adultos mayores, estas interacciones pueden notarse más porque suele haber polifarmacia, mayor sensibilidad a la sedación y más riesgo de caídas, confusión y descompensaciones cardiovasculares.

Recomendación práctica. Si una persona mayor usa cannabis, conviene revisar su lista completa de medicamentos con un profesional de salud, especialmente si toma anticoagulantes, sedantes, antidepresivos, fármacos para el corazón o medicamentos de uso crónico.

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