El asesinato de cinco policías en Honduras estaría vinculado al CJNG

Las autoridades de Honduras relacionaron el asesinato de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) con una estructura de narcotráfico vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo realizado en el municipio de Omoa, en el departamento de Cortés.

De acuerdo con información oficial difundida por la Policía hondureña, los agentes participaban en una intervención contra una organización criminal encabezada presuntamente por Heber Argueta, señalado por las autoridades como un operador con vínculos con el grupo criminal mexicano.

Durante la acción, los uniformados habrían sido superados por integrantes de la estructura delictiva, quienes los secuestraron y posteriormente los asesinaron.

La Secretaría de Seguridad de Honduras informó que la operación se realizó sin cumplir todos los protocolos institucionales de seguridad y acompañamiento judicial, situación que derivó en la suspensión de mandos de la corporación mientras se desarrolla la investigación interna.

El caso ocurrió en una jornada marcada por la violencia en el país centroamericano. Horas antes, al menos 19 personas fueron asesinadas en una finca de palma africana en Trujillo, departamento de Colón, en un ataque que las autoridades también atribuyen al crimen organizado. Con ambos hechos, el saldo de víctimas mortales en un solo día ascendió a 24 personas.

Medios locales e internacionales reportaron que la red criminal investigada mantiene presuntos nexos con el CJNG, organización que en los últimos años ha sido señalada por organismos de seguridad por ampliar su presencia e influencia en rutas del narcotráfico en Centroamérica.

Tras los asesinatos, el gobierno hondureño anunció el despliegue de fuerzas militares en las zonas afectadas y la instalación de un “comando de crisis” integrado por cuerpos de inteligencia, Fuerzas Armadas y la Fiscalía, con el objetivo de localizar a los responsables. El presidente hondureño aseguró que los crímenes no quedarán impunes.

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