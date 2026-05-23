Miami: el tiempo para hoy sábado 23 de mayo

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este sábado 23 de mayo indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 88 grados Fahrenheit (31ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y se esperan nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 12.43 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 87 y habrá nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 11.18 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 100ºF (38ºC) de máxima y 100ºF (38ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:32 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:04 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 81 y los 86 grados Fahrenheit (27 y 30ºC). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca del final de la primabera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas personas adoran el clima de Miami, uno de los más envidiados, con inviernos muy suaves y veranos no muy cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también se incremente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami es alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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