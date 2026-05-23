San Antonio, Texas: el tiempo para hoy sábado 23 de mayo

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este sábado 23 de mayo. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio el cielo estará cubierto. Se espera una temperatura máxima de 81 grados Fahrenheit (27ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) al caer la noche. También se espera un viento del noreste, que rondará los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 54%.

La presión atmosférica media será de 1013.2 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 06:38 h y el crepúsculo será a las 20:24 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 65%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén cielos cubiertos con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 88 grados Fahrenheit (20 y 31ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe famosa por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La ciudad tiene un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

En verano, la temperatura puede superar los 100° F, por lo que es importante beber agua y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y llevaderas, con una media de unos 50° F.

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