El tiempo de hoy en Dallas para este domingo 24 de mayo

Este domingo 24 de mayo se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 90 grados Fahrenheit (32ºC). La probabilidad de lluvia será del 55% y se esperan más nubes que claros. Además, la previsión pronostica ráfagas de viento de hasta 5.59 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 70 grados Fahrenheit (21ºC), con una probabilidad de precipitación del 55%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 4.35 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:23 h y el crepúsculo será a las 20:25 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que tendremos nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 70 y los 90 grados Fahrenheit (21 y 32 grados Celsius). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en Dallas será del 55% por la mañana, 55% por la tarde y 55% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. El mes más cálido del año en Dallas es agosto, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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