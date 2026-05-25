China respalda diálogo entre EE.UU. e Irán y pide evitar nueva escalada en Oriente Medio

El Gobierno chino llamó a no cerrar “la puerta del diálogo” en Oriente Medio y a alcanzar una solución negociada que “tenga en cuenta las preocupaciones de todas las partes”, en un momento en que Estados Unidos e Irán parecen próximos a sellar un acuerdo.

La portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, declaró que “la exploración de una solución mediante negociaciones ha sido bienvenida por los países de la región y por la comunidad internacional”.

“Ahora que la puerta del diálogo se ha abierto, no debería volver a cerrarse”, agregó la portavoz, al tiempo que indicó que es necesario “consolidar la tendencia hacia la distensión, mantener la dirección general de una solución política” y alcanzar, mediante consultas y diálogo, una salida que tenga en cuenta las “preocupaciones de todas las partes”.

On the situation in the Middle East, President Xi Jinping pointed out that the situation of the Gulf region in the Middle East is at a critical juncture between war and peace.



All hostilities must end immediately. Renewed fighting should be avoided. And most importantly,… pic.twitter.com/8E9m9ds1Eh — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) May 20, 2026

Mao también subrayó la necesidad inmediata de reabrir cuanto antes las rutas marítimas para “salvaguardar la estabilidad y fluidez de las cadenas globales de suministro y producción”, en referencia al estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético mundial.

Asimismo, aseguró que China trabajará junto con la comunidad internacional para “aportar mayor impulso a las conversaciones de paz y desempeñar un papel constructivo en la consecución de una paz duradera en Oriente Medio”.

Desde el inicio del conflicto, Pekín ha defendido una salida diplomática basada en el diálogo y la negociación. Aunque ha condenado los ataques contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, también ha insistido en la necesidad de “respetar la soberanía” de los países del Golfo, región con la que mantiene estrechos vínculos políticos y económicos.

En paralelo, medios estadounidenses aseguran que Washington y Teherán se encuentran cerca de cerrar un entendimiento preliminar. Según Axios, el borrador contempla una extensión de 60 días de la tregua, la reapertura del estrecho de Ormuz y la flexibilización de algunas sanciones para permitir a Irán vender petróleo libremente. Además, incluiría negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el desbloqueo de fondos iraníes congelados.

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