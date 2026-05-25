Irán reconoce avances en negociaciones con Estados Unidos, pero dice que un acuerdo no es inminente

Irán afirmó este lunes que la firma de un acuerdo con Estados Unidos no es inminente, a pesar de los avances en las negociaciones de paz, debido a lo que consideró “cambios frecuentes” en las posturas de los responsables estadounidenses.

“Es cierto que llegamos a conclusiones sobre muchas cuestiones en discusión, pero eso no significa que la firma de un acuerdo sea inminente“, aseveró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ismail Bagaei, en rueda de prensa.

El vocero reiteró además que las negociaciones están centradas actualmente en el fin de la guerra y no en el programa nuclear iraní, cuestión que será discutida en un plazo de 60 días posterior al memorando de entendimiento que negocian ambas partes, afirmó.