Maribel Guardia habla sobre su destitución como tutora de su nieto: “Me preocupa”

Tras darse a conocer que fue removida como tutora de su nieto José Julián Figueroa y que en su lugar quedó la conductora de espectáculos Addis Tuñón, la reconocida actriz y bailarina Maribel Guardia expresó su postura ante los medios, mostrándose visible molesta y preocupada por el futuro del menor.

Guardia confirmó que, al igual que el público en general, se enteró del cambio a través de la prensa y enfatizó que jamás recibió una notificación formal sobre esta decisión. Reveló que ya en noviembre habían intentado removerla del cargo, pero su respuesta fue que no deseaban continuar con el proceso para evitar más conflictos familiares.

“Me preocupa la herencia del niño”

Uno de los puntos que más inquietan a la actriz es el posible impacto económico que esta situación podría tener en el patrimonio de su nieto. En una conversación con la prensa, Maribel declaró:

"Me preocupa también la herencia del niño, porque obviamente de ahí van a pagar a los abogados, quién sabe qué cantidad exorbitante, quién sabe cuánto le irá a quedar al niño al final". Maribel Guardia

La artista dejó entrever que existe un riesgo real de que los gastos legales del proceso consuman gran parte de los bienes que deberían pertenecer a José Julián.

Pero más allá de lo económico, Guardia lanzó una crítica contra Addis Tuñón, a quien señaló por su presunta parcialidad hacia la familia materna del pequeño. Argumentó: “No se puede ser juez y parte; hay un conflicto de intereses. Esta persona no va a defender al niño, va a defender a la mamá, porque es familia de ella“.

Además, Maribel cuestionó la falta de vínculo real entre Addis Tuñón y José Julián, afirmando que en ocho años la conductora nunca asistió a una fiesta de cumpleaños, a una celebración navideña ni siquiera le envió un regalo al niño. “Nunca se paró en la casa”, sentenció.

El enfrentamiento entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, madre de José Julián, continúa siendo tenso. Y ahora se le suma este capítulo, en el cual la actriz dejó claro que no está conforme con la decisión, aunque no mencionó cuáles serían sus próximos pasos.

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