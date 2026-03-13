Maribel Guardia desmiente manipulación en el testamento de su hijo Julián Figueroa

La disputa legal por el testamento de Julián Figueroa sigue dando de qué hablar. Esta vez, Maribel Guardia aclaró su postura frente a las acusaciones de que el documento sería falso.

La viuda del cantante, Imelda Garza Tuñón, y sus abogados han señalado que la firma de Julián no coincide con la original y que la fecha del testamento no cuadra con su paradero en ese momento, ya que afirman que no se encontraba en Guerrero, sino en la Ciudad de México. Pero la madre del artista lo niega.

“Ni Marco ni yo sabemos de ninguna manipulación”, escribió Guardia en Instagram. La actriz explicó que se enteraron de la existencia del testamento, pero nada más.

Según su comunicado, en Guerrero hubo un proceso contra la notaría que hizo el testamento. “Nosotros no somos parte”, aclaró. Además, dijo que el peritaje que cuestiona la firma es solo “una opinión técnica” y que en derecho puede haber opiniones contrarias.

Guardia también dejó claro que este caso es aparte del que se lleva en Morelos. “Los procesos allá siguen su curso”, afirmó.

La artista confía en que serán las autoridades quienes determinen si el documento es auténtico o no para que ella pueda continuar con su vida.

Este capítulo se suma a la disputa entre Guardia y su cuñada, la cual se ha extendido desde que falleció Julián Figueroa.

Lee el comunicado aquí:

Seguir leyendo: