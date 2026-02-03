Olivia Collins se suma a la polémica de Maribel Guardia e Imelda Tuñón: “Caprichosa y mantenida”

Olivia Collins, actriz que ha figurado en producciones como “Dulce desafío” y “Te sigo amando”, ha reafirmado su postura en favor de Maribel Guardia en una nueva ola de declaraciones que siguen lo dicho por Imelda Tuñón en su batalla legal y mediática tras la muerte de Julián Figueroa.

La ex participante de “La Casa de los Famosos México” ha sido espectadora en primera fila de la disputa que la costarricense ha vivido con la mamá de su nieto. Esto la ha llevado a realizar señalamientos contra Imelda, a quien describió como “mantenida” y “malagradecida” por la conducta que ha presentado en contra de Maribel: “Lo que está haciendo esta señora me parece de muy mal gusto”, sentenció.

“Lo que le está pasando ahora con su nieto es desagradable porque esta persona, esta tipa, que yo no la quiero nada porque de verdad le está haciendo mucho daño, digamos entre comillas porque Maribel es entrona, tiene una inteligencia emocional maravillosa, y sí duele, son pérdidas, y eso se queda aquí”, lamentó la actriz.

Para Olivia Collins, la situación toca una fibra sensible porque vio crecer a Julián Figueroa y acompañó a Maribel Guardia en cada momento de su maternidad.

“Las dos estábamos embarazadas al mismo tiempo, teníamos el mismo ginecólogo, nos juntábamos para jugar con los niños, y pues es un dolor que no se va a superar simplemente se frena un poco“, señaló en rueda de prensa.

Imelda Tuñón presentaba comportamiento errático durante su matrimonio con Julián Figueroa, revela Collins

De acuerdo con la estrella de la televisión, el comportamiento de Imelda Tuñón es incongruente tomando en cuenta que desde hace mucho tiempo depende económicamente de la familia Figueroa, mientras su matrimonio con Julián se desmoronaba.

“Era una chica caprichosa, se iba, lo dejaba ahí, estaban separados. Dormían en habitaciones diferentes, ya se quisieron divorciar y bueno, pues nada, no se llevaron bien“, sentenció.

“Ella pues ya marcaba su interés… no simplemente por estar bien protegida, mantenida, cuidando a su hijo. Maribel participando en todos los gastos y ella pues nada más a divertirse”, añadió durante su charla con los medios.

Además, expresó su molestia con respecto a las aseveraciones que la joven emitió sobre el supuesto pasado amoroso de Maribel Guardia: “Hay unas declaraciones muy desagradables que Imelda emitió asegurando que su abuelo le había contado en sus épocas, que Maribel prácticamente se vendía a los hombres por 100 dólares. Me parece tan vil y tan bajo que haga eso”, explicó.

Collins finalizó enviándole un consejo a Imelda Tuñón y a la audiencia:

"En esta vida no hay que ser malagradecidos, porque se regresa, es un boomerang" Olivia Collins – Actriz

