Olivia Collins asegura que le hicieron “mal de ojo” en La Casa de los Famosos México

A solo unos días de convertirse en la primera eliminada de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México”, Olivia Collins se ha vuelto tendencia por confesar que se sometió a una limpia energética que salió a relucir “mal de ojo” por parte de sus ex compañeros. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En entrevista con la periodista Shanik Berman, la actriz indicó que una de las primeras actividades a realizar tras salir del reality fue realizarse una limpia energética con un huevo, misma que terminó por hacerle una revelación inesperada.

“Me hicieron una limpia con huevo ayer, después de la gala. Fui a mi casa y me reciben mis hijas maravillosas y el huevo negro, un huevo negro“, dijo para luego explicar que, según la creencia, esta es una señal de energías negativas acumuladas.

Durante su relato, confesó que esta acumulación de malas energías sería por parte de otros participantes de “La Casa de los Famosos México”: “Son como tres personas ahí”, sentenció.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, Olivia Collins no tuvo reparo en revelar los nombres de los famosos que ella considera que están detrás de esta situación: Ninel Conde, Priscila Valverde y Elaine Haro.

“Ninel se las acaparó, armó su conveniencia”, detalló ante los micrófonos de Shanik Berman. Además, insistió en que la estrategia de dicho grupo “desmantelar” a la habitación noche.

Sobre los roces con Ninel Conde, Collins afirmó que estos se dieron porque el denominado ‘Bombón Asesino’ se sintió intimidada por su personalidad frontal: “Al miedo se le llama ego, y ella tiene mucho ego. Me bateó porque sabía que soy fuerte, de frente. No me vio la cara, no me vio a los ojos“, finalizó.

