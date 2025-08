Ninel Conde protagoniza cara a cara con Olivia Collins en La Casa de los Famosos México 3

Se vivió la cena de los nominados en La Casa de los Famosos México 3, en donde Ninel Conde y Olivia Collins no se quedaron calladas.

Ninel le dijo a Olivia que muchas de sus contestaciones dentro de la casa no le han gustado, dando incluso a entender que muchas de ellas han podido ser tóxicas. Mientras que Collins asegura que esto no es del todo cierto y que este tipo de actitudes a la larga dañan la convivencia porque se convierten en bolas de nieve que lo único que hacen es crecer.

“El Bombón Asesino”, por su parte, dejó en claro que ella no permite este tipo de situaciones ni dentro ni fuera del show.

Olivia alega que las respuestas de Ninel durante la cena podrían haber sido motivadas por alguien más. “Sí me lo estás diciendo ahorita como obligado”. A lo que la intérprete respondió de manera tajante que ella tiene los suficientes pantalones para decirles las cosas como son y sin problemas. Parece que entre ellas ya no hay vuelta atrás y aquí hay dos bandos bien marcados.

Ninel le ha dejado claro que no tiene nada en su contra, es solo que algunas formas de Olivia, al contestar, a ella no le parecen de l todo correctas. Los fans han reaccionado y muchos están divididos. Hay quienes dicen: “Ninel es pasivo-agresiva y quiere poner a todas en contra de Olivia. Bien por Priscila y Olivia al no entrar en su juego. Collins demostró su grandeza al no perder el control”.

Mientras que sobre Olivia dicen: “Olivia tiene un carácter que no sabe controlarse; ¿pelear por comida? Y Priscila rogándole todavía y disculpándose, y ella ni siquiera volteó a verla”. “Veo 24/7 y la verdad, Olivia es pesada”.

Aquí una parte de la discusión:

