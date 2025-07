Ninel Conde reacciona a su nominación en “La Casa de los Famosos México 3”

La primera gala de nominación de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México” trajo consigo muchas sorpresas, incluyendo el nombramiento de la actriz y cantante Ninel Conde, quien desde el día uno se ha coronado como una de las favoritas del público.

Minutos después de que Galilea Montijo diera a conocer los nombres de los artistas nominados, el ‘bombón asesino’ fue llamada al confesionario. Allí, la estrella de la música compartió su sentir ante la decisión de sus compañeros.

A pesar de las probabilidades, Ninel Conde afirmó que la noticia le cayó como un balde de agua fría: “No lo esperaba, pero como a la mitad de la nominación, empecé a tener un presentimiento, sentía el golpecito en el estómago. Y cuando Galilea me nombró, me siento triste por la misma naturaleza del sentimiento de rechazo“, indicó.

No obstante, la artista prefiere tomar este obstáculo como una experiencia de aprendizaje: “Al final soy una mujer fuerte, resistente y trato de no tomármelo personal. El tiempo que permanezca aquí, el público decide“, sentenció.

Ninel Conde complementó diciendo que en lo que va de su estancia ha dado lo mejor de sí misma, por lo que se mantiene con mente positiva: “Empieza mi inteligencia emocional a trabajar, y nada, pues a echarle gana. He tratado de ser auténtica y transparente, como es Ninel Herrera, en la vida normal”, explicó.

Incluso con sus intenciones, la intérprete de “Todo Conmigo” no ha podido evitar roces con algunos de sus compañeros, específicamente con la primera actriz Olivia Collins, a quien expuso durante su proceso de nominación: “No he conectado con ella y ha habido momentos en los que siento un poquito afectada… y no entiendo ciertos comentarios y actitudes”, reveló en ese momento.

