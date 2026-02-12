Yolanda Andrade sale en defensa de Maribel Guardia y pide respeto a la memoria de Julián Figueroa

El conflicto legal y mediático entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón continúa sin resolución tras aproximadamente un año de disputas por la custodia del hijo de Julián Figueroa. En medio de esta controversia, diversas figuras públicas han manifestado su postura, siendo Yolanda Andrade una de las más recientes en pronunciarse.

La conductora, quien recientemente retomó sus actividades televisivas tras atravesar por un delicado problema de salud, no dudó en mostrar su apoyo a Maribel Guardia durante un encuentro con medios de comunicación.

“Es muy cansado lo que está viviendo, es muy cansado. Y de verdad que mis respetos porque es una cosa tan personal que se hizo tan grande, tan desagradable y más, qué miedo que en tu casa hayas tratado bien a alguien y va la traición. Eso es lo que te digo”, expresó visiblemente afectada.

Andrade se sumó además a la petición que la actriz costarricense realizó a través de sus redes sociales: respetar la memoria de su hijo, el fallecido cantante Julián Figueroa.

“A mí me parece correcto que nos sumemos todos a dejarla en paz, a respetarla. Es un dolor de madre muy terrible y que lastimen a tu hijo, me da mucha pena. Deberíamos todos de sumarnos”, añadió.

Sin consejos para Imelda

A pesar de la cercanía con Guardia, la conductora evitó emitir opinión alguna sobre Imelda Tuñón. Cuando los reporteros le solicitaron que enviara un consejo a la nuera de la actriz, Andrade fue tajante: “Yo no doy consejos y no la conozco. No vale la pena andar aconsejando a la gente“.

El origen de esta controversia se remonta a principios de 2025, cuando Maribel Guardia obtuvo la custodia temporal de su nieto. Sin embargo, el caso dio un giro aproximadamente un mes después, cuando tras una revisión solicitada por Imelda Tuñón, el menor regresó con su madre.

A partir de entonces, la disputa escaló con graves acusaciones cruzadas. Maribel Guardia señaló a Tuñón de presunto consumo de sustancias nocivas para la salud, mientras que su nuera destapó supuestos conflictos familiares, acusando a Marco Chacón, esposo de la actriz, de presunta infidelidad y de haber suministrado sustancias a Julián Figueroa.

El escándalo se intensificó con la filtración de un audio donde Tuñón señalaba a José Manuel Figueroa de presunto abuso sexual contra Julián, lo que derivó en una demanda por difamación interpuesta por el cantante.

En enero de 2026, el conflicto revivió cuando Maribel Guardia reveló que lleva un año sin poder ver a su nieto, situación que ha profundizado el distanciamiento familiar y mantiene vigente una batalla legal que parece no tener fin.

