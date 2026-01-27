Yolanda Andrade reaparece como presentadora de ‘Montse & Joe’ tras meses de ausencia

La presentadora mexicana Yolanda Andrade, quien por años ha luchado contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, ha estado muy activa en las redes sociales en los últimos meses, en donde ha dado muestra de los avances que ha experimentado en su salud.

Además de compartir unos videos con motivo de la Navidad, Yolanda ya también se reencontró con sus ex compañeras de ’Netas Divinas’ y ahora sorprendió al reaparecer en el foro de ‘Montse & Joe’, el programa que ha encabezado por años junto a Montserrat Oliver, pero del que ha estado ausente últimamente por sus problemas de salud.

La noticia sobre su vuelta a los sets fue compartida por la cuenta de Instagram de Televisa Espectáculos, en donde se detalló que su regreso se produjo este lunes.

“EXCLUSIVA… Yolanda Andrade @yolandaamor regresó este día a grabar su programa ‘Montse & Joe’ @montseyjoetv en Unicable @canalunicable”, publicó Televisa Espectáculos.

A continuación informaron que Yolanda no solo acudió al foro como visita, sino para conducir un par de programas, el primero con Roxana Castellanos, mientras que el segundo lo hizo en compañía de Montserrat Oliver.

“De envidiable humor y vitalidad hizo 2 programas: uno acompañada de @roxcastellanosg y cuando creyó que @montserrat33 no llegaba por estar varada en EU, le cayó a la 2a grabación!!”, compartió Televisa Espectáculos.

La publicación estuvo acompañada de un video que muestra a Yolanda sentada en un sofá, comiendo unas papas fritas y dando un mensaje a sus seguidores, en donde dejó entrever que volvió para quedarse.

“Querido público conocedor, yo soy Yolanda Andrade, Montserrat no está, pero va a estar y vamos a estar juntas como siempre aquí en Montse&Joe”, dijo brevemente la animadora.

Su retorno a la pantalla fue aplaudido por sus seguidores, quienes aman verla cada día mejor y así se lo hicieron saber.

“Que padre escuchar que tiene casi la misma voz que antes”, “Que bien se siente verte tan feliz, recuperada, Yolanda te amamos”, “Me llena de alegría verla mucho mejor y haciendo lo que ama 🥹😍🙌🏽👏🏽”, “Que bonito verte mucho mejor. Que sigas recuperándote 🙌”, se lee en tan solo en algunos de los mensajes que le han dejado.

