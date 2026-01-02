Yolanda Andrade lanza conmovedor mensaje de bienvenida al 2026

La conductora Yolanda Andrade sorprendió a más de uno con su regreso a redes sociales con un conmovedor mensaje en donde reflexionó sobre los retos de salud a los que se enfrentó en 2025 y el apoyo incondicional que le brindaron sus seres queridos. ¡Aquí te contamos los detalles!

En un breve, pero contundente mensaje, la presentadora de “Montse & Joe” externó su agradecimiento por los aprendizajes adquiridos durante el año viejo: “Hoy es primero de enero del 2026, es un día muy especial. Gracias y adiós 2025, me dio muchas enseñanzas, pero fuiste un año muy peculiar“, comenzó la artista.

Bajo esta misma tesitura, Andrade agradeció haber sido testigo de las cadenas de oraciones que se generaron en su honor, así como la ola de cariño que recibió por parte de su círculo cercano y aquellas personas que se sumaron en el camino.

Para finalizar, se dijo lista para abrazar los cambios que este nuevo año traerá consigo, especialmente porque está respaldada por los suyos: “Me enseño el 2025 el amor de todos ustedes y de toda la gente que me quiere. Gente que yo no tenia el gusto de conocer y me he encontrado en la calle. Me abrazan y me dicen que están conmigo, eso es lo mas hermoso que viví en el 2025. Mucho muy bonito año, esa fue la parte mas hermosa”, destacó.

Las declaraciones de Yolanda Andrade surgen a unas semanas de que el periodista Javier Ceriani señalara a la familia de la famosa de buscar otras “opciones” para no alargar su proceso de sufrimiento derivado de su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica.

Durante su programa de YouTube, el argentino sostuvo que Marilé Andrade y Sergio Araiza, hermana y cuñado de la presentadora, habrían viajado a Colombia para informarse sobre el procedimiento de eutanasia, que consiste en una intervención deliberada para poner fin a la vida de una persona con el objetivo de aliviar el sufrimiento causado por una enfermedad incurable o dolorosa.

Sin embargo, con el mensaje que Yolanda Andrade colocó en sus plataformas digitales deja claro que la relación con sus familiares va viento en popa y no ha puesto sobre la mesa este tipo de intervención.

Seguir leyendo:

• Yolanda Andrade niega que su cuñado la tenga secuestrada

• Yolanda Andrade revela que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica: “Han sido días difíciles”

• Yolanda Andrade lanza nostálgico mensaje: “Quizá esta sea mi última Navidad”